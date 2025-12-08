Tres noves enquestes apropen Feijóo a la Moncloa gràcies al creixement de Vox

Alberto Núñez Feijóo està una mica més a prop de la Moncloa. Almenys així ho indiquen tres enquestes publicades aquest dilluns a El País, la Sexta i El Español: amb percentatges lleugerament diferents, però el PP guanyaria les eleccions al Congrés amb un percentatge de vot similar al dels anteriors comicis, però en aquesta ocasió podria governar gràcies al creixement prou pronunciat de Vox. Per contra, el PSOE es deixaria uns quants punts que farien perdre la presidència a Pedro Sánchez, ja que no sumaria amb els socis de la investidura.
La primera enquesta, publicada a El País per 40dB, és la menys optimista per als populars. En tot cas, Feijóo guanyaria les eleccions al Congrés amb el 31% dels vots, dos punts per sota que els resultats dels anteriors comicis. Per altra banda, els socialistes marcarien un 27,8% dels vots i Sánchez es deixaria fins a quatre punts. La diferència entre el PP i el PSOE? Els seus possibles socis. Vox marcaria ara un 17,4% i guanyaria fins a cinc punts més respecte de les últimes eleccions mentre que Sumar registraria un 5,7% dels vots i perdria més de la meitat del vot dels passats comicis.
La segona estimació, publicada a la Sexta per Invymark, és més optimista amb el PP. La formació de Feijóo marcaria un 33,2% del vot i milloraria un parell de dècimes el resultat de les eleccions del 2023. El PSOE marcaria també un 27,6%, en la mateixa línia del que deia l'enquesta de El País, i significaria que Sánchez perdria quatre punts. Altre cop, un 18,5% d'intenció de vot per a Vox i un 5% per a Sumar serien determinants en què l'executiu estatal tingués més opcions de tenyir-se de blau.
També l'enquesta de El Español, l'última de les publicades aquest dilluns i elaborada per Sociométrica, dibuixa un escenari positiu per a Génova. El percentatge de vot són similars als que apunta l'enquesta de la Sexta, però és l'única que facilita l'estimació d'escons. Així doncs, el PP guanyaria les eleccions amb un 33,4% del vot i 145 diputats (ara en té 137), el PSOE obtindria un 26,2% del vot i 102 diputats (ara en té 121), Vox recaptaria el 17,4% del vot i 59 diputats (ara en té 33) i Sumar un vot del 7,5% i onze diputats (ara en té 31) mentre que Podem em salvaria dos (ara en té 5).
L'estudi publicat per El Español també facilita l'estimació d'escons per als partits nacionalistes i independentistes, però no hi ha gaires canvis. ERC guanyaria un diputat i es quedaria amb 8, mentre que Junts en perdria un i baixaria fins als sis. Per últim, Bildu i el PNB guanyarien un escó cadascú i es quedarien amb set i sis respectivament, mentre que el BNG duplicaria presència i n'obtindria dos.