Els Comuns proposen que l'ONU bombardegi posicions militars israelianes per evitar la invasió de Gaza

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest divendres que les Nacions Unides actuïn davant la situació a la Franja de Gaza, "si cal, bombardejant les posicions militars israelianes a la frontera per garantir l'entrada d'ajuda humanitària i, sobretot, per garantir que no es produeix una invasió". El govern israelià ha aprovat la matinada d'aquest divendres la proposta del primer ministre, Benjamin Netanyahu, d'ocupar Gaza. És el primer pas del pla per a la conquesta total de l'enclavament que defensa Netanyahu per "desmilitaritzar-la" i controlar-ne la seguretat.
En una atenció als mitjans des de la cambra catalana, Cid ha lamentat que s'estigui "vivint un genocidi en directe" i ha reclamat activar "l'ús de la força" davant la "situació límit". El portaveu dels Comuns ha assegurat que l'ONU pot actuar militarment perquè "l'empara el dret internacional" i ha exigit al secretari general, António Guterres, actuar d'acord amb el dret humanitari i al dret a protegir la població palestina a Gaza. "Cal, d'una vegada per totes, parar els peus a Netanyahu i a l'exèrcit d'Israel", ha afegit.
"Ja no és temps de les paraules, sinó, sota la bandera de les Nacions Unides, d'articular una operació militar per garantir que, d'una vegada per totes, Israel deixa de bloquejar la frontera i l'ajut humanitari i evitar, evidentment, el que suposaria aquesta voluntat de controlar totalment la Franja", ha dit Cid, que ha lamentat que la darrera decisió del govern israelià suposa la "consumació final d'aquest genocidi".
Així mateix, des dels Comuns reclamen al Departament d'Interior que "explori la possibilitat de rescindir" els contractes amb una empresa armamentística israeliana, signats entre el 2020 i el febrer del 2024. "No té cap sentit, i no ens expliquem com, en el seu moment, la Conselleria d'Interior en mans d'ERC va poder signar aquests contractes, alguns dels quals són de febrer del 2024, quan ja estava en marxa una operació com la que estem veient ara, que està portant el genocidi a la Franja de Gaza", ha afegit Cid.
ERC defensa la via dels dos estats
Des d'ERC, el president del partit, Oriol Junqueras, també ha reaccionat a la decisió del govern israelià d'ocupar Gaza. En una piulada a "X", ha lamentat que les operacions militars a Gaza "agreugen, cada dia, la catàstrofe humanitària per a milions de persones". "Cal treballar per l’existència de dos estats segurs i viables, tal com defensen les Nacions Unides. Pau, estabilitat i respecte als drets humans, per a tothom i a tot arreu", ha conclòs Junqueras.