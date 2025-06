A mig camí de les municipals del 2027: com les afronten tots els partits?

El mig mandat municipal serveix per fer balanç, però també per encarar la convocatòria electoral prevista per la primavera del 2027. Com hi arribaran els partits? Quines estratègies seguiran? Quines ciutats tenen com a prioritàries? Quins seran els protagonistes de la batalla de Barcelona? Al llarg de l'última setmana, Nació ha radiografiat partit per partit com encaren els comicis previstos per d'aquí a dos anys, i aquest n'és el resum. Un episodi especial de l'Snooker també s'encarrega d'analitzar-ho.

PSC

Els socialistes parteixen amb un avantatge que no tenien el 2023: Salvador Illa és el president de la Generalitat, i aquest és un filó que utilitzaran per créixer a la Catalunya interior. Entre les prioritats hi ha mantenir Barcelona, Tarragona i Lleida, les tres capitals en mans socialistes, i preservar el poder a l'àrea metropolitana.

Junts

El partit de Carles Puigdemont, que el 2023 va ser capaç de vèncer a Barcelona amb Xavier Trias al capdavant tot i no poder accedir a l'alcaldia, té com a prioritat mantenir els feus tradicionals -Vic, Sant Cugat del Vallès-, notar el mínim el desgast d'Aliança Catalana i conquerir places com Manresa, així com també créixer a l'àrea metropolitana.

ERC

Després d'un procés intern especialment convuls, Oriol Junqueras torna a comandar la nau d'ERC amb l'objectiu de revertir la tendència descendent de l'últim cicle electoral. Ser influents a Barcelona i preservar places com Manresa forma part de les prioritats. Els republicans van quedar primers en nombre de regidors, però tercers en vots, l'any 2023.

Comuns

Els Comuns van veure fa dos anys com perdien la joia de la corona, Barcelona, després que Ada Colau quedés tercera per darrere de Trias i de Jaume Collboni. La capital torna a ser prioritària, així com també créixer al territori en un moment en què la marca estatal de Sumar travessa una crisi i ha tornat la competència amb Podem.

CUP

A través de Guanyem Girona, els anticapitalistes governen una capital de demarcació. No perdre-la és una de les principals fites a les quals aspira la CUP, immersa en els últims temps en un procés de repensament que també té com a objectiu recuperar la presència perduda a Barcelona en les eleccions municipals de fa dos anys.

PP

Badalona, amb Xavier García Albiol al capdavant, és el principal bastió municipal del PP, i res fa pensar que la majoria absoluta obtinguda fa dos anys estigui en perill. A banda d'això, el PP pretén créixer a Barcelona i desempallegar-se de Vox, que fa dos anys va irrompre amb força en bona part dels principals consistoris del país.

Vox

L'extrema dreta espanyolista va aconseguir entrar a l'Ajuntament de Barcelona amb dos regidors, i la intenció és continuar-hi. La competència amb el PP és dura, i ho tornarà a ser arreu del territori català d'aquí a dos anys. Vox, després de la victòria de Donald Trump als Estats Units, manté una posició constant a l'alça a les enquestes.

Aliança Catalana

L'extrema dreta independentista, que fa dos anys va aconseguir l'alcaldia de Ripoll, aspira a créixer en bona part de les places més destacades de la Catalunya interior, com ara Vic i Manresa. Per fer-ho, Sílvia Orriols busca el cos a cos desacomplexadament amb Junts. El faristol del Parlament és un element més de la campanya d'Aliança.