La CUP, a mig camí de les municipals del 2027: apuntalar Girona i recuperar la presència a Barcelona

Les eleccions municipals del 2023 van suposar per a la CUP una de freda i una de calenta: mentre van apuntalar alcaldies importants com Girona i Berga, els resultats van evidenciar la pèrdua de força a Barcelona, on es van quedar fora per segona vegada consecutiva, i a Tarragona, on van perdre els dos regidors que van obtenir el 2019. Amb un 4,43% dels vots a Catalunya -5,05% el 2019-, la CUP es va deixar pel camí al 28-M 21 regidors al mapa municipal català -va passar dels 334 als 313-. Ara, amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, els anticapitalistes aspiren a recuperar la força municipal pròpia dels orígens la formació. Aquestes són les claus de la seva estratègia dos anys abans dels comicis.

Revertir la tendència

Després de la davallada electoral -que després de les municipals també van evidenciar les eleccions al Parlament el 2024 deixant sense escó a Xavier Pellicer, una de les cares més visibles-, la CUP ha engegat una campanya amb un projecte renovat, amb nou logo i amb l'objectiu d'enfortir l'esquerra independentista en un context que ha deixat enrere el procés. Amb els comicis del 2027 com a "màxima prioritat", els anticapitalistes busquen revertir la tendència que els ha portat a reduir el seu pes institucional i, fins i tot, desaparèixer en capitals com Tarragona, amb una de les seves cares més visibles al Parlament, Laia Estrada, com a cap de llista.

Mantenir els seus feus

Un dels principals objectius de la CUP és mantenir les alcaldies de ciutats com Girona -on governen amb Guanyem Girona de la mà de Lluc Salellas- o Berga -amb Ivan Sànchez al capdavant i una dècada a l'alcaldia-, principals feus dels anticapitalistes, i replicar-les arreu del territori. Així mateix, la formació es mostra "optimista" de cara a entrar a l'Ajuntament de Barcelona després de dues legislatures, amb la meta també d'aconseguir recuperar la representació a les ciutats de Lleida i Tarragona, on les darreres eleccions van estar a prop d'aconseguir un regidor.

Competir amb Aliança als municipis rurals

La CUP vol "combatre el gir que ha fet el món cap a la dreta", i una de les vies amb què vol fer-ho són les eleccions del 2027. La formació vol afermar la confiança dels pobles petits i rurals, on són fortes les seves arrels municipalistes, símbol de la idiosincràsia dels anticapitalistes, davant el possible auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana també al món rural. Per fer-ho, volen fer propostes més concretes, allunyades dels tecnicismes que sovint els han allunyat de la ciutadania, i que aterrin a la realitat territorial amb solucions davant dels populismes que es fan forts en àmbits com la seguretat o la immigració.