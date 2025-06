Estrena de logo i missatge renovat: així és la nova CUP

La CUP s'ha renovat i actualitzat. Després de culminar el procés Garbí, l'organització ha presentat aquest diumenge a Capellades la nova imatge del partit, amb un logotip groc nou i més presència de l'estelada. El secretari general i coportaveu del Secretariat Nacional, Non Casadevall, ha erigit la CUP en "l'esquerra de debò i que no traeix", ha criticat l'esquerra "domesticada", i ha assegurat que la seva organització té un projecte "clar". A més, ha avisat que volen liderar el "pròxim embat" contra l'Estat, i ha subratllat que la CUP combatrà el gir que ha fet el món cap a la dreta. La coportaveu Su Moreno ha advertit que el país s'ha de construir des de l'esquerra independentista perquè no es construeixi en contra seva.

La CUP ha presentat aquest diumenge la campanya Construïm el país. La formació anticapitalista enceta així una nova etapa "carregada d’ambició", amb un projecte renovat, hereu de tota la seva història, i que busca mantenir els principis intactes, tal com ha explicat durant l'acte d'avui a Capellades.

El partit independentista pretén "avançar, madurar i reafirmar-se" per afrontar els reptes dels Països Catalans i del món. "El país canvia, la CUP s'actualitza", ha estat un dels lemes d'avui. El partit constata que Catalunya "sempre renaix de les cendres o del fang", i que cal continuar caminant cap a la independència.

La CUP pretén enfortir l'esquerra independentista "des de la humilitat", però alhora "amb tot el convenciment". L'organització anticapitalista vol i creu que pot liderar el camí cap a l'alliberament del poble treballador. És per això que la CUP es reafirma amb el "deure històric" de no rendir-se i de continuar lluitant. "Construïm una vida arrelada a la terra, amb un projecte de futur i amb la llibertat com a brúixola que guiï tots els passos", subscriuen des del partit.

La nova campanya serveix per encarar les eleccions municipals del 2027 amb "màxima prioritat". Així, Construïm el país acompanyarà tota l’acció política de l’organització fins als comicis. El projecte municipalista, símbol de la idiosincràsia de l’organització, ha estat revalidat al llarg del Procés de Garbí com una de les apostes principals de la CUP. A més, la CUP posa com a prioritat l’articulació de lluites i projectes a escala territorial, entenent aquests territoris, com espais en què el sistema econòmic capitalista s’ha especialitzat i ha condemnat a la seva població.

La CUP és "optimista" de cara a entrar a l'Ajuntament de Barcelona d'aquí a dos anys: es reivindica com l'única candidatura que té una proposta de futur en clau anticapitalista per a la capital del país. A Girona, la CUP aspira a revalidar l’alcaldia i els resultats obtinguts per Guanyem Girona, l’aposta de l’organització a la ciutat. A les ciutats de Lleida i de Tarragona, a les darreres eleccions municipals la CUP va estar molt a prop d’obtenir representació. És una "màxima prioritat" poder-la recuperar.