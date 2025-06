Els Comuns, a mig camí de les municipals del 2027: el repte de recuperar Barcelona i créixer al territori

Les eleccions municipals del 2027 seran un examen crucial per als Comuns. Després de perdre l'alcaldia de Barcelona -que posseïen des del 2015- i deixar-se pel camí 31 regidors a tota Catalunya el 2023 -van aconseguir 244 mentre que el 2019 van obtenir 276-, la formació de Jéssica Albiach, Gemma Tarafa i Candela López s'afronta al repte de reconnectar amb l'electorat que els va propulsar de les lluites socials -sobretot per l'habitatge- del carrer a les institucions i créixer més enllà de la capital i de les ciutats metropolitanes. Hi hauria d'ajudar el rol determinant a Catalunya, on marquen de prop Salvador Illa, i a Espanya, on governen amb Pedro Sánchez.

Tornar a governar a Barcelona

"Crec que és bo no continuar a les institucions per inèrcia". Així es va acomiadar a l'octubre de l'Ajuntament de Barcelona l'exalcaldessa i cara més visible dels Comuns, Ada Colau, després de nou anys a la primera línia política. Amb aquest canvi d'inèrcia i la mirada posada en les eleccions municipals del 2027, els Comuns afronten ara una nova etapa després de la fi de l'era Colau, el seu principal actiu, amb el repte de reforçar la seva marca sense el lideratge de la batllessa. Ara, de la mà de Janet Sanz -última resistent dels inicis de Barcelona en Comú- la formació es disposa a recuperar la seva alcaldia més important.

Habitatge: passat, present i també futur

El moviment per la defensa del dret a l'habitatge va portar els Comuns l'any 2015 -amb el camí que marcaven moviments com el 15-M- a l'alcaldia de la capital del país. L'habitatge, que va ser el seu principal actiu per marcar un discurs propi davant la resta de formacions polítiques que ja havien format part de les institucions, és també ara el principal problema dels catalans, i ho seguirà sent en un futur, almenys, pròxim. A mig camí dels comicis del 2027, els Comuns tenen el desafiament de tornar a posicionar-se com a la formació del dret a l'habitatge seguint el que ja estan fent al Parlament per aprofitar la situació de força que els permet posar sobre la taula de la negociació del Govern les seves exigències.

Revalidar el Prat amb l'aeroport a l'horitzó

A més del repte de recuperar alcaldies com la de Laura Campos a Montcada i Reixac, els Comuns aspiren a revalidar altres governs municipals tan destacats com el del Prat de Llobregat, amb Alba Bou. Precisament la del Prat serà determinant en l'acció dels Comuns contra l'ampliació de l'aeroport impulsada per Salvador Illa, una batalla que arribarà als comicis uns mesos abans que s'hagi d'aprovar el Pla Director Urbanístic amb el vistiplau de la Comissió Europea i que els Comuns confien que els situï com a alternativa a la Catalunya dels macroprojectes. En tot plegat hi pot ajudar la visibilitat al Parlament i al Congrés, que alhora pot ser una arma de doble tall si es percep una excessiva proximitat amb els socialistes.