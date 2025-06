El PSC juga la carta Illa per guanyar pes a la Catalunya interior

Una imatge d'aquesta setmana il·lustra bé un dels objectius prioritaris del PSC de cara a les eleccions municipals de 2027. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va participar dimecres en un acte sobre el vi i l'oli de l'Empordà a Campmany, municipi governat per Junts, que compta amb tots els regidors de l'Ajuntament. A la presentació hi era també el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa, que encapçala una corporació amb àmplia majoria independentista (11 regidors de Junts, 8 d'ERC i només 4 del PSC). El mateix dia, visitava el Far d'Empordà, on governa ERC, també sense oposició. L'endemà, dijous, es va desplaçar a Organyà, governat també per Junts amb majoria absoluta.

És habitual que el president Illa faci territori -ho fan tots els governs-, perquè una de les prioritats és aprofundir en les relacions amb els ajuntaments, però això no es pot deslligar dels objectius que tenen els socialistes amb la vista posada al 2027: aprofitar l'efecte Illa i la fortalesa que dona tenir la Generalitat per penetrar en la Catalunya interior, més enllà de Barcelona, l'àrea metropolitana i les grans ciutats on ja són forts. Al partit eviten qualificar-ho d'"estratègia", perquè no hi ha un pla detallat que serveixi de línia d'actuació, però sí que constaten que és una "realitat" que el Govern té més en compte les demandes dels ajuntaments, i confien que això tingui una traducció a les urnes en les pròximes eleccions, tot i que no es pot donar res per fet.

"El president Illa té discurs i entén aquesta part del territori que tradicionalment no ha connectat amb el PSC; hi ha hagut una reconnexió del discurs amb el món rural i la Catalunya interior", apunten fonts consultades per Nació. Això es veu en mesures que s'impulsen des del Govern i que tenen bona entrada als ajuntaments, com ara el pla de barris, l'ampliació del PUOSC, que beneficia especialment els municipis petits, o les mesures en relació amb la sequera, la millora de les telecomunicacions o la seguretat, una de les demandes habituals dels alcaldes. O també el reforç del català, que sintonitza bé amb aquells municipis més catalanistes. Al partit treuen pit que els alcaldes, ara, estan contents amb el Govern, perquè "els agafen el telèfon".

De fet, Illa aprofita sempre que visita algun municipi per reunir-se a soles amb l'alcalde, encara que això impliqui complicacions logístiques. Fonts coneixedores expliquen que després de la trobada trasllada als consellers del ram les demandes que li ha traslladat el batlle. També en parla amb Xavier Amor, exalcalde de Pineda i ara secretari de Governs Locals, que juntament amb Fran Belver, que va ser la mà dreta de Núria Marín a l'Hospitalet i ara és director general d'Administració Local, són els principals responsables de tenir ben greixada la relació amb els ajuntaments. És una manera de fer que ja tenia quan era cap de l'oposició. Aleshores, duia una llibreta per apuntar-se les necessitats dels alcaldes i els en feia retorn.

Millorar resultats, però des del realisme

En números absoluts, el PSC té més regidors fora de les grans ciutats i àrees metropolitanes, per la senzilla raó que n'hi ha més en joc. Ara bé, el pes dels socialistes respecte de la totalitat dels edils retrata bé la situació: el partit només controla el 10% dels escons de la Catalunya interior o rural. En canvi, controla el 36% dels representants si ens fixem en les quatre capitals i l'àrea metropolitana de Barcelona. Després de les eleccions de 2023, governa set de les deu principals ciutats del país. A la sala de màquines del partit són conscients que tenen més problemes a l'interior de les demarcacions de Girona i Tarragona, també a Lleida més enllà del Segrià, o en comarques com el Bages, el Berguedà i Osona, feus on l'independentisme és fort.

Una cosa és que el PSC vulgui aprofitar la força que dona estar al Govern per guanyar pes a la Catalunya interior, l'altra és que estigui en condicions de prendre alcaldies als partits sobiranistes. De la mateixa manera que els socialistes estan ben falcats en ciutats com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà, i que les seves alcaldies no trontollen malgrat els intents d'ERC de fer-hi forat, passa el mateix en aquestes comarques allunyades de les àrees metropolitanes. El partit vol reconnectar-hi, però és conscient que no està "tan fort" com els seus rivals. Quan es compleix la meitat de mandat als ajuntaments, queden dos anys per posar el termòmetre de les urnes, i el PSC espera que la carta Illa doni fruits.