Aliança, a mig camí de les municipals del 2027: afermar Ripoll i créixer a tot arreu

Va ser un dels impactes de la nit electoral del 28-M. Quatre anys després d'haver entrat com a regidora a l'Ajuntament de Ripoll, Sílvia Orriols guanyava les eleccions a la ciutat amb sis regidors i se situava a la pole position per ser-ne l'alcaldessa. Tot i que durant setmanes hi va haver moviments per intentar un pacte alternatiu que li barrés el pas, finalment Junts va optar per no involucrar-s'hi. A les eleccions del 2023, Aliança Catalana va aconseguir vuit edils -al marge de Ripoll, en va obtenir a Manlleu i a Ribera d'Ondara-, però les coses han canviat: des de l'any passat, l'extrema dreta independentista té dues diputades -amb Orriols al capdavant- i afront el repte del 2027 més ben situada.

La prioritat és Ripoll

Orriols ha convertit la capital del Ripollès en el banc de proves d'Aliança. La moció de censura fallida de principis d'any li permetrà arribar al final del mandat com a alcaldessa i havent vist com els rivals no es posaven d'acord per tombar-la, amb Junts -una altra vegada- com a actor clau a l'hora d'evitar un govern alternatiu. La líder de l'extrema dreta no té competències per dur a terme bona part del seu programa, però sí que desplega un discurs efectista -i xenòfob- que arriba amb nitidesa a través de les xarxes socials. Al partit de Carles Puigdemont, que la vol combatre a les urnes i veu com se li escapen vots, tenen detectada una viralitat de l'extrema dreta que els manté en alerta.

Més ciutats al radar

Si Ripoll va ser la campanada del 2023, Manresa és el principal objectiu d'Aliança de cara a les properes municipals, i hi ha un factor que els juga a favor: el Front Nacional no s'hi presentarà i això els deixa camp per córrer. La capital del Bages està en mans d'ERC, i el dia a dia està protagonitzat pel xoc entre l'alcalde Marc Aloy i el cap de files de Junts, Ramon Bacardit, que té postulats durs sobre immigració i seguretat. Són dos punts que formen part del manual d'Aliança per créixer també a Manlleu, a Vic i en altres municipis d'Osona, però també en comarques de Lleida i de Girona. Entrar a Barcelona, on ja hi ha Vox, seria un èxit per a Orriols a nivell nacional.

El trampolí del Parlament

El faristol de la cambra catalana s'ha convertit en el principal altaveu d'Orriols, a qui el president Salvador Illa dedica esforç en les rèpliques. Al discurs islamòfob i xenòfob s'hi sumen exhibicions que tenen a veure amb l'actualitat, com ara ensenyar una bandera d'Israel en plena ofensiva a Gaza. Que fa unes setmanes Junts es pronunciés a favor de prohibir el vel islàmic a les escoles va tenir a veure, per exemple, amb una moció de l'extrema dreta independentista sobre aquesta peça de roba. Dos anys després d'aterrar a l'alcaldia de Ripoll i amb el Parlament com a plataforma, ara Orriols aspira a implantar Aliança arreu del territori. Amb possibilitats, per cert, ser ser decisiva després dels comicis.