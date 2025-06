Junts, a mig camí de les municipals del 2027: entre el relleu de Trias i el poder territorial

A la sala de màquines de Junts es miren les eleccions municipals del 2027 amb més calma que l'última convocatòria. Fa dos anys, les sigles fundades per Carles Puigdemont es presentaven per primera vegada com a partit autònom als comicis, i els esforços per fer candidatures van ser més notoris que en altres etapes de l'espai postconvergent. Amb el mapa més dominat, fa setmanes que han arrencat la precampanya amb un tour territorial en el qual el principal protagonista és el secretari general, Jordi Turull. Quines són les prioritats de cara a les eleccions? Quines ciutats estan assenyalades en vermell? Quin discurs s'està perfilant? Aquestes són totes les claus.

El candidat a Barcelona

Qui agafi el relleu de Xavier Trias no ho tindrà senzill. L'exalcalde, amb només uns mesos de campanya, va guanyar les eleccions amb 11 regidors, tot i que no va poder accedir al càrrec per l'acord entre el PSC, els Comuns i el PP. Jordi Martí, cap de files del grup municipal de Junts, ha aixecat el dit per ser cap de cartell, però entre els regidors hi ha un nom amb més opcions: Josep Rius, proper a Puigdemont, fa mesos que apareix a les travesses. Tampoc és descartable el nom de Quim Forn -se l'ha sondejat-, de la mateixa manera que hi ha qui pensa en Artur Mas. La idea era tenir-ho resolt al juliol, però el retard en la previsió de retorn de Puigdemont ha trastocat el calendari.

Les ciutats prioritàries

Vic, un bastió convergent i postconvergent, és una de les joies de la corona. Albert Castells, alcalde des del 2023, aspira a continuar en el càrrec. Pel que fa a Girona, Gemma Geis -vicealcaldessa de la ciutat- és la favorita per repetir com a candidata en una plaça que es va perdre fa dos anys. A Tarragona i a Lleida, d'entrada, les opcions de guanyar són més aviat minses. Existeix un grup de treball per treballar l'àrea metropolitana, el gran forat negre de Junts, i tenir més presència a la zona més poblada del país. Mantenir ciutats com Martorell i Figueres és fonamental, així com també preservar el poder aconseguit al Maresme, una de les comarques tractores del país.

Discurs endurit (i el pols amb Aliança)

De cara a les municipals, Junts ha començat a endurir el discurs en termes d'immigració i de seguretat. La formació assenyala que no ho fa per la pressió que rep d'Aliança Catalana, sinó perquè així ho reclama el món municipal en aspectes com el vel islàmic, els empadronaments o les ocupacions irregulars d'habitatges. En tot cas, allà on mana Junts existeix el risc que hi creixi Aliança, amb qui competiran de manera descarnada a Ripoll, on el partit de Puigdemont va descartar una moció de censura per fer fora Sílvia Orriols. Pel que fa a les aliances, la direcció de Turull és optimista: compten que, amb l'extrema dreta, l'aritmètica per desplaçar Junts d'alcaldies es reduirà.