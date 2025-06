El candidat de Junts a Barcelona: entre Waterloo i el desig de Quim Forn

En la campanya electoral del 2015, dues persones arribaven sempre abans que la resta als actes. Observaven amb detall si tot estava preparat, repassaven els últims detalls i vetllaven perquè Xavier Trias, que optava a la reelecció com a alcalde, estigués còmode. Eren Quim Forn, primer tinent d'alcaldia, i Josep Rius, el seu cap de gabinet. Una dècada després, són dos dels noms més destacats en la cursa per triar el candidat de Junts a Barcelona. Sigui qui sigui l'escollit -hi ha més noms a les travesses-, tindrà el repte d'acostar-se al resultat que Trias, després d'anys retirat de la primera fila, va aconseguir fa dos anys: victòria agredolça -no va poder governar- amb 11 regidors.

Diverses fonts consultades per Nació assenyalen, en tot cas, que el procés per definir el cap de llista encara no avança al ritme que estava previst. S'havia fixat el mes de juliol com un dels topalls per posar fil a l'agulla. Carles Puigdemont esperava -així li havien traslladat emissaris de manera directa- que, per aquelles dates, ja podria afontar un retorn amb garanties a Catalunya, però el calendari de l'amnistia continua sense ser propici i el jutge Pablo Llarena preveu mantenir l'ordre de detenció encara que el Tribunal Constitucional (TC) avali la norma. El càlcul passava per afrontar la carpeta barcelonina aquest estiu i encetar una precampanya de dos anys camí del 2027.

En tot aquest temps, el nom de Rius mai ha desaparegut de l'aparador. Al contrari. És coneguda la proximitat amb Puigdemont -en va ser cap de gabinet en l'etapa de Palau-, és regidor al consistori i aquest dimecres va participar en un acte de Junts a la ciutat al costat del secretari general, Jordi Turull. També hi van ser Neus Munté i Jordi Martí, cap de files a l'Ajuntament des que va marxar Trias. Mai ha amagat el desig de ser candidat, i insisteix que està a disposició de fer el pas "si el partit està en disposició d'acceptar la proposta", com va indicar divendres al Cafè d'Idees de RTVE. En una entrevista a Nació al desembre, insistia en la idea que el cap de cartell s'hauria d'haver escollit al juny.

I què pensa la direcció? La discreció és notable, però són diverses les veus que apunten una predilecció per la figura de Forn. En una enquesta interna de fa uns mesos -El País hi va tenir accés-, el només més ben valorat era el de l'exconseller d'Interior, retirat de la primera fila des que va ser indultat. Forn, coneixedor privilegiat de l'Ajuntament de Barcelona i ben vist per tots els sectors del partit, no té entre les seves prioritats tornar a la política activa. El 2019 va ser el candidat des de la presó de Soto del Real, amb Elsa Artadi com a número dos i cara visible de la campanya, però el resultat va ser més aviat pobre: cinc regidors, només la meitat que els aconseguits per Trias quatre anys abans.

Un nou Trias

El fet que l'exalcalde no pogués governar -Collboni va pactar amb el PP i els Comuns per barrar-li el pas- va trastocar els plans de Junts, que esperaven preparar el relleu des del poder. Ara estan obligats a buscar una cara que permeti acostar-se als 11 regidors. En cercles postconvergents fa mesos que circula el nom d'Artur Mas, que no és militant de Junts però que té uns índexs de coneixement -i un perfil ideològic- molt similar al de Trias. No milita a Junts, no sempre comparteix les decisions que prenen Puigdemont i Turull, però simpatitza amb el partit i mai ha deixat de tenir un paper influent -com David Madí, un dels seus homes de confiança- des del despatx del Palau Robert.

Un altre dels noms que apareixen al radar és el de Victòria Alsina, regidora a Barcelona i enquadrada dins del sector més pragmàtic del partit. És una de les veus de referència a Junts sobre el debat migratori -un dels que més declina la formació de Puigdemont en els últims mesos- i va formar part del Govern de Pere Aragonès. Allà va travar una bona relació amb Jaume Giró, exconseller d'Economia i ara diputat, sempre actiu i també referent dels més pragmàtics. Al grup municipal també hi ha Damià Calvet, que va fer el pas de formar part de la llista de Trias amb l'ambició de formar part del govern municipal. Des de l'oposició, i sense pactar amb el PSC, el rol de Junts té menys visibilitat.

Entre els favorits, en tot cas, hi ha dues persones -Forn i Rius- que coneixen la maquinària de l'Ajuntament. El primer hi té a favor que és conegut -el paper després dels atemptats del 17-A, que va entomar com a conseller d'Interior, i el pas per la presó el fan una cara amable per al món sobiranista-, i el segon sempre ha comptat amb el favor de Waterloo. Junts té dos anys per preparar un candidat que serveixi per disputar-li l'alcaldia a Collboni i que faci de tractor de la resta de candidats municipals, a l'estil del que va fer Trias en la convocatòria del 2023. I que, en cas de no guanyar, serveixi per consolidar una alternativa de futur com la que, precisament, va bastir l'exalcalde fa dues dècades.