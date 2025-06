El Suprem confirma que no amnistiarà Puigdemont i li obre la porta del TC

El Tribunal Suprem ha confirmat la decisió de Pablo Llarena de no amnistiar Carles Puigdemont i Toni Comín, i els ha obert així la porta per presentar recursos d'empara al Tribunal Constitucional. Concretament, la sala d'apel·lació ha rebutjat els incidents de nul·litat que els exiliats van presentar contra la decisió que ja confirmava el criteri de Llarena de no aplicar-los la llei d'amnistia.

En els arguments, la sala sosté que els dirigents independentistes van fer una impugnació "genèrica i gens fonamentada" sobre la incompetència del Suprem i que no hi van insistir en el recurs d'apel·lació que van defensar el 10 de març. De fet, els jutges retreuen a l'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, que plantegi ara una qüestió de competència per treure l'amnistia del control del Suprem.

Consideren que és un "abús de dret" que pretén que el tribunal "s'inhibeixi sense aportar cap mena de justificació i sense donar a les parts la possibilitat de conèixer amb antelació aquesta qüestió". Amb tot, els magistrats Vicente Magro, Susana Polo i Eduardo de Porres defensen que el Suprem és competent per decidir sobre l'amnistia i recorden que tant el jutge instructor del procés com la sala segona ja es van pronunciar fa anys sobre això. "Moltes vegades les defenses han plantejat aquesta queixa, i sempre ha estat desestimada", recorden.

Ara, qui tindrà la paraula serà el Tribunal Constitucional, que ultima l'aval a la constitucionalitat de l'amnistia. En aquest cas, la decisió que prengui no afectarà Puigdemont i Comín. La seva situació s'abordarà quan el TC abordi els recursos d'empara que presentaran els exiliats i es preveu una decisió de cara a la tardor o finals d'any. La defensa insistirà en la tesi que el Suprem no és competent per aplicar la llei, amb l'esperança que la causa acabi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ja va amnistiar Miquel Buch també per malversació.