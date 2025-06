El ple del TC per l'amnistia comença amb la negativa d'anar a Europa abans del veredicte

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha començat aquest dilluns a discutir sobre l'amnistia, però la previsió és que la votació sobre la sentència que avalarà la constitucionalitat de la llei no arribi fins a finals de setmana. Tots els magistrats han intervingut en la primera sessió, en què s'ha discutit sobre la pertinença de presentar o no una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) abans del veredicte. No hi ha hagut cap votació, però la majoria progressista del tribunal s'ha decantat per no presentar-la, i continuar la deliberació amb normalitat fins a dictar sentència.

Els magistrats tenen la ponència des de fa setmanes i tot apunta que avalaran la constitucionalitat de la llei. La sentència dirà que la llei aprovada pel Congrés encaixa dins de la Constitució, perquè el legislador pot fer allò que la carta magna no prohibeix, i també negarà que es tracti d'un indult general. També defensarà la capacitat d'actuació de les Corts Generals, sense que això impliqui envair competències dels tribunals ni trencar amb la separació de poders, un argument habitual dels jutges aquests últims mesos. Rebutjarà també que es tracti d'una norma arbitrària o desproporcionada i blindarà l'argument que millora la convivència i la cohesió social. El TC, però, no farà referència a una qüestió clau: l'encaix de la malversació dins de la llei.

Conde-Pumpido ha decidit abordar primer el recurs presentat pels diputats del PP. L'argument és que és el més complet, però hi ha desenes d'impugnacions contra la norma. Tot apunta que l'alt tribunal aprofitarà la sentència que rebutja aquest recurs per agilitzar les altres impugnacions, siguin en forma de recurs d'inconstitucionalitat de les comunitats autònomes del PP o bé les qüestions d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abans d'abordar la clau de la qüestió: els recursos d'empara dels presos polítics i els exiliats.

La sentència no afectarà ni Carles Puigdemont i els exiliats, ni tampoc Oriol Junqueras i els condemnats pel procés. En altres paraules, ni Puigdemont podrà tornar a Catalunya amb l'aval del TC a l'amnistia, ni Junqueras deixarà d'estar inhabilitat. En el seu cas, la llei no se'ls ha aplicat no pas perquè es consideri inconstitucional, sinó perquè el Suprem considera que el delicte de malversació pel qual estan perseguits o condemnats no entra dins de l'àmbit d'aplicació de la llei. Un criteri que xoca amb el que va aplicar l'Audiència de Barcelona, tot just fa una setmana, en el cas de Raül Romeva per les despeses de l'acció exterior de la Generalitat. En aquest cas, s'ha beneficiat de la clàusula escapatòria que va posar el mateix Suprem en la resolució sobre l'amnistia de l'1-O.