Vox no garanteix al PP el suport per substituir Mazón: «Que s'aclareixin»

Poc després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanés a Vox que “estiguin a l’altura i facilitin l’abans millor” la investidura d’un nou president valencià, el cap de la formació ultra, Santiago Abascal, li ha contestat des de Palència: “Que s’aclareixin”. Una referència a les tensions internes viscudes al PP aquests dies i a l’aparició de diversos noms per substituir un Carlos Mazón que aquest dilluns ha presentat la seva dimissió per la gestió de la dana.
El PP necessita el suport explícit de Vox per mantenir-se al govern i Abascal li ho ha recordat a Feijóo. “No farem cap més valoració anticipada fins que ells s’aclareixin i surtin dels precipicis per on es llancen”. Ha assegurat que no hi ha contactes entre el PP i Vox en aquests moments i que els conservadors en cap moment s’han adreçat a ells. Mazón sí que ha trucat Abascal minuts abans de la seva compareixença per informar-lo de la seva decisió de dimitir, segons ha explicat.
Abascal -en això ha coincidit amb Feijóo- ha acusat Pedro Sánchez i el seu govern de ser els veritables responsables de la dana. Una línia argumental que dreta i extrema dreta estan intentant que s’obri pas, però que xoca frontalment amb els fets que es coneixen. De fet, el partit ultra va exigir i aconseguir que no entrés en funcionament la Unitat Valenciana d’Emergències.
El líder de Vox també ha ironitzat amb el fet que hi havia dies millor per anunciar la sortida d'escena de Mazón, ja que precisament avui comença el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per suposada revelació de secrets relacionada amb la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Abascal ha qualificat Mazón de "buc expiatori" del PP.
El líder d’extrema dreta sap que, amb els seus 13 escons a les Corts i amb unes enquestes que assenyalen un ascens important dels seus rengles, té la paella pel mànec i pot pressionar fort el PP. Mazón va pactar els pressupostos amb Vox i hi tenia una relació fluida. Ara està en mans d’Abascal la continuïtat de l’actual govern del PP o forçar la convocatòria d’eleccions. Però el que segur que farà és aprofitar el moment per erosionar (una mica més) Feijóo.