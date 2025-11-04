El PP de Barcelona també és un maldecap per a Feijóo

La dimissió de Carlos Mazón no és el final de la crisi del PP valencià. Com a molt, és el final del principi. Les tensions per la successió tot just han començat i l’autoritat d’Alberto Núñez Feijóo pateix esgarrinxades. Ara vindrà un pols amb Vox per evitar anar a eleccions. Però el líder del PP té altres fronts. La fiscalia ha obert diligències contra Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó, per la seva gestió contra els incendis. La Junta d’Andalusia pateix un fort desgast pels cribratges de la sanitat. A Madrid, l’escàndol de les residències i l’acusació contra la parella d’Isabel Díaz Ayuso empaiten la presidenta. En aquest context, Feijóoo ha obert un nou front al PP de Barcelona, com va avançar Nació divendres passat.
La direcció estatal del carrer Génova ha decidit crear una junta local que presidirà Daniel Sirera, cap de files del grup municipal de Barcelona. Un organisme no previst en els estatuts i que va existir fa molts anys fins que va ser suprimida a finals dels vuitanta. Atorgar ara a Sirera la primacia a la ciutat i la seva pràctica independència respecte de la direcció provincial del partit ha obert una escletxa. El malestar entre la militància a Barcelona, com aquest diari ha anat informant, és patent. Aquest dimarts, l’executiva provincial es reunirà per oficialitzar la junta local.
Apareixen molts damnificats per la decisió de Feijóo, que es contempla com a tot menys salomònica. Atorgar tant de protagonisme a Sirera és vist com una ofensa per als qui dirigeixen el PP provincial. Són alcaldes com Manuel Reyes (Castelldefels) i Josep Tutusaus (Pontons). Dirigents que no estan sols perquè mantenen línia directa amb Dolors Montserrat, eurodiputada i ben vista a Génova.
Entre el PP històric també hi ha molta mala maror. Aquí destaca la figura de l’exregidor Alberto Fernández Díaz, que en paraules d'un altre històric "si no és un polític en actiu, sí que està activíssim políticament". Fernández té un bon coneixement de la ciutat, però les seves relacions amb Sirera són gèlides. Fonts del partit consideren que el cap del grup municipal s’ha equivocat prescindint per complet del consell de l’exregidor, circumstància que ha incrementat la distància entre tots dos.
Un excés de protagonisme
També hi ha malestar al PP de Badalona. L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, és sempre discret quan es tracta de problemes interns al seu partit, però el protagonisme de Sirera en un territori tan proper incomoda la resta de dirigents municipals. Al dirigent barceloní se’l critica per ser omnipresent cada cop que Feijóo o un membre de la direcció visita Barcelona. Alguns entorn de la direcció provincial l’acusen de no compartir informació i treballar abocat exclusivament a les seves prioritats com a candidat a repetir com a alcaldable. Una posició que, ara per ara, no sembla en qüestió.
Però ningú pot negar que Sirera ha aconseguit una molt bona entrada a Génova. En un moment en què el PP veu aparèixer amenaçador el fantasma ben real d’un Vox a l’alça, el regidor ha convençut Feijóo que el partit necessita blindar el seu home a Barcelona sense permetre interferències de ningú. D’aquí que la cúpula de la formació hagi decidit treure de l’armari una junta local per atorgar més rellevància interna a Sirera.
Caldrà veure com anirà la reunió de la direcció provincial. Génova vol vetllar perquè tot transcorri amb normalitat i sense picabaralles. Un home a les ordres de Miguel Tellado, l’andalús Ángel González, coordinador d’organització, serà present a la trobada. Sirera i els seus principals contradictors com Reyes i Tutusaus s’hi veuran les cares.