La Guàrdia Civil considera acreditada la "influència" de l'empresari Víctor de Aldama en el govern canari que presidia Ángel Víctor Torres, actual ministre de Política Territorial, en la compra pública de material sanitari durant la Covid. De Aldama ho feia a través de l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García, que van intercedir perquè el govern canari comprés mascaretes i tests Covid per diversos milions d'euros a empreses de l'entorn de De Aldama. En l'informe, de més de 350 pàgines, es destaquen converses entre Torres i Koldo sobre contractes de mascaretes.
En l'informe de l'UCO entregat a l'Audiència Nacional en el marc del cas Koldo es destaca que l'exassessor d'Ábalos va prioritzar l'empresa Soluciones de Gestión, assessorada per Aldama, a canvi del cobrament de comissions que va percebre d'aquest empresari, almenys, "des d'octubre del 2019". Es tractava, diu la Guàrdia Civil, d'"una mena de nòmina que permetia la petició de favors d'Aldama a Koldo, assegurant així la capacitat d'actuació del primer dins del Ministeri de Transports i tenir accés a Ábalos". "Aquesta relació es va mantenir, almenys, fins al setembre del 2022", prossegueix l'informe, i apunta que va arribar a ser de 10.000 euros al mes.
Pel que fa a la contractació de l'empresa d'Aldama per part del govern canari, "la primera referència" que troba l'UCO es remunta a "abril del 2020", ja en ple confinament per la Covid. Va ser llavors quan Koldo va facilitar a l'empresari el contacte de l'home fort de Torres, Antonio Olivera, aleshores viceconseller de Presidència canari. Aquest darrer va accedir a la contractació del material sanitari i va anar reportant els moviments a Koldo García.
En l'informe es detallen els contractes adjudicats per a la compra de mascaretes i test covid. Es van adjudicar contractes per un total de 12,3 milions d'euros per a la compra de mascaretes i s'identifiquen diversos contractes específics, incloent-hi un per 5 milions d'euros per comprar 2 milions de mascaretes KN95, i 5,3 milions d'euros per a proves diagnòstiques comprades a l'empresa vinculada a Aldama Eurofins-Megalab. Tot i els dubtes, es va decidir tirar endavant la comanda, esmentant la procedència de la proposta del Ministeri de Foment.
El 27 d'abril del 2020, es van paralitzar els pagaments a causa d'un informe del Servei de Prevenció que indicava que algunes màscares no complien els requisits. De tot això, l'UCO infereix que la proposta de contractació va arribar del Ministeri de Foment, a través de Koldo, que va facilitar l'accés a funcionaris amb capacitat de decisió. S'evidencien dubtes sobre la conveniència del contracte i el preu de les màscares, que es va considerar fora de mercat. L'informe assegura que es van organitzar trobades entre Koldo, Torres i altres funcionaris per discutir els pagaments i la situació de les factures.
El PP demana la dimissió o cessament de Torres
El PP ha demanat la dimissió de Torres: “No pot ser ministre i haver estat aconseguidor de diners per una trama corrupta”, sostenen els populars. El PP considera que l’informe de l’UCO demostra que Torres “no només es dedicava a encarregar material per a la trama de corrupció que va créixer al govern del PSOE”, sinó que “s’interessava per agilitzar els pagaments”. Després de les “revelacions” de la Guàrdia Civil, diuen fonts del PP, “no pot continuar” essent ministre.
Aquestes fonts consideren provat que “la trama es va lucrar a través de Torres” i que “no té el nivell de decència mínim per ser ministre”. “Ha de caure immediatament”, sosté el PP. “Els que fixen nivells de màxims per a altres partits han de respectar com a mínim uns nivells d’exemplaritat mínims, i el ministre de Política Territorial no els compleix”, afegeixen. “Sánchez és culpable de tenir un llindar ètic on tot té cabuda”, conclouen, "però els espanyols no mereixen tenir un ministre com Ángel Víctor Torres" i, per tant, “o dimiteix o ha de ser destituït”.
El govern espanyol diu que les acusacions són falses
L’equip del ministre de Política Territorial considera que l’informe de l'UCO remès al Tribunal Suprem demostra “la falsedat de les greus acusacions” contra el ministre, i “desmunta” les “mentides de la dreta i la ultradreta”. L’entorn de Torres sosté que el document “acredita” que el ministre, aleshores president de les Canàries, “va actuar correctament, tal com ha avalat la intervenció de Canàries, l’Audiència de Comptes i el Tribunal de Comptes”.
Segons l’entorn del ministre, l’informe demostra que no hi ha cap relació entre el ministre i dones explotades sexualment, pisos, suborns, comissions ni trobades amb narcotraficants. Les mateixes fonts destaquen que un cop el Tribunal Suprem ha tancat la seva instrucció amb l’obertura de judici oral per a Koldo, de Aldama i Ábalos, “sense que existeixi cap menció sobre Canàries ni el ministre”. “El jutge no ha considerat creïble cap de les falses denúncies d’Aldama”, sostenen, i entre aquest fet i el contingut de l’informe de l'UCO “queden desacreditares les difamacions interessades a mitjans i pseudomitjans contra Torres”.