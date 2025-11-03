Campanya de Junts al carrer per justificar el trencament amb el PSOE

Després de trencar amb el PSOE, Junts posarà una campanya en marxa al carrer per justificar els motius que van portar a partir peres amb Pedro Sánchez. En la primera roda de premsa posterior a la ruptura, el portaveu Josep Rius ha indicat que aquest dissabte desplegaran paradetes en un centenar de municipis catalans per explicar els incompliments dels socialistes, la raó principal esgrimida per encetar una nova etapa a Madrid. Una etapa en què Sánchez, segons ha deixat clar Rius, ja no podrà comptar amb Junts per negociar cap mesura, a banda de donar per tancada la mesa estructurada a Suïssa amb un mediador internacional. "El nostre vot el trobaran a les pantalles", ha dit.
"Passar a l’oposició vol dir que no hi haurà cap més reunió a Suïssa. No obrirem cap negociació al Congrés amb el govern del PSOE sobre noves iniciatives que es puguin impulsar, inclosos els pressupostos de l’Estat. El vot de Junts a partir d'ara se'l trobaran a les pantalles", ha indicat el portaveu de la formació, que també ha demanat als socialistes que aclareixin de quina manera aspiren a governar sense tenir comptes i amb la voluntat d'arribar al 2027 malgrat les circumstàncies. Carles Puigdemont, en la roda de premsa de la setmana passada en què va anunciar el trencament, va assenyalar que el PSOE tindria "poltrones", però que no podria exercir el poder a Madrid.
Com s'hauria de traduir aquest nou escenari? "El que ha de fer Sánchez és reflexionar i donar explicacions respecte com pensa governar a partir d'ara. Potser el que ha de fer és posar-se les ulleres de veure de lluny perquè encara queden dos anys de legislatura", ha apuntat el portaveu de la formació. Entre els incompliments que Junts detallarà al carrer aquest dissabte hi ha la inaplicació de l'amnistia -encara pendent per a Puigdemont i la resta de líders del procés que no van ser indultats o que no es van beneficiar de la reforma de la sedició-, el fet que el català no sigui català a Europa o bé que no s'hagin delegat les competències en metària d'immigració a la Generalitat.
La campanya d'aquest cap de setmana, segons ha detallat Junts, també té a veure amb la voluntat del partit de convertir-se en alternativa al PSC. "El missatge que volem fer arribar és que, davant dels incompliments del PSOE i del silenci del president Salvador Illa, Catalunya té una alternativa", ha assenyalat Rius. En el debat de política general, la formació liderada per Puigdemont va lamentar que els socialistes es recolzessin en el PP i Vox per tombar iniciatives de Junts mentre, al mateix temps, carregaven contra l'existència d'un tripartit format per ERC i els Comuns que transcendeix la investidura. Els pressupostos catalans, en tot cas, encara són una incògnita.