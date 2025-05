Feijóo es multiplica a Europa per evitar que el català sigui oficial

El Consell d'Afers Generals de la Unió Europea tractarà aquest dimarts la proposta de l'estat espanyol d'assolir l'oficalitat del català, el basc i el gallec al si de la UE. Un assumpte que requereix de la unanimitat dels 27 socis i que és essencial per a l'estabilitat de la legislatura espanyola. La Moncloa està abocada a aconseguir aquest trumfo mentre que des de la direcció del PP ha transcendit que Alberto Núñez Feijóo s'està multiplicant a Brussel·les per impedir-ho. Avui, el mateix secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha admès les pressions de Feijóo.

El líder del PP ha fet trucades a capitals europees governades pel Partit Popular Europeu (PPE) perquè no donin suport a l’oficialitat del català, el gallec i el basc. "Si hi ha hagut trucades és perquè també n’hi ha en sentit contrari”, ha dit Rodríguez, en referència a les pressions del govern espanyol per aconseguir el suport dels 27 estats membres. “El que actua per un interès polític ha d’assumir que els altres facin el mateix”, ha afegit. A banda, el dirigent popular ha criticat que es faci un “ús polític” de la llengua i ha dit que l’oficialitat “no és transcendental” per millorar l’ús social del català.

El número dos dels populars de Catalunya ha insistit que fer oficial el català a Europa “no resol el problema de fons” que té Catalunya amb la llengua. “El que és transcendental són les polítiques que fem aquí per augmentar l’ús social de la llengua, no fer que es parli a les institucions europees”, ha insistit Rodríguez. El dirigent conservador ha assenyalat que el PPC “ni bloqueja ni impulsa” l’ús del català a les institucions europees, però ha alertat que l’oficialitat pot comportar que altres estats d’Europa poguessin incloure altres llengües, fet que, segons ell, “complicaria el funcionament de la mateixa Unió Europea”.