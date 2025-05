ERC defensa que el català «ha de ser plenament oficial a la UE» i poder-se utilitzar «en tots els àmbits»

ERC ha dit la seva sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ho ha fet per veu del seu president, Oriol Junqueras, des de l'Aplec del Caragol de Lleida. Junqueras ha reivindicat que "el català ha de ser plenament oficial a la Unió Europea".

El president d'ERC, ha remarcat que la llengua catalana té "molts més parlants que moltes llengües que ja són oficials". "Som ciutadans europeus i tenim tot el dret de poder utilitzar-la", ha defensat.

Els ministres de la Unió Europea decidiran directament el pròxim dimarts 27 de maig si sotmeten a votació l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. Segons explica l'ACN, són encara "pocs estats" els que donen suport a la mesura, al mateix temps que algunes delegacions reconeixen que veuen "poc probable" que en la trobada dels ministres s'assoleixi la unanimitat necessària per tirar endavant la proposta.

D'altra banda, Junqueras ha tornat a criticar que l'amnistia encara no estigui plenament en aplicació. "L'extrema dreta política i la judicial segueixen treballant juntEs per impedir que s'apliqui la llei", ha lamentat, afegint que "s'inventen delictes i mantenen penes per delictes que ja no existeixen".