Cerdán a la presó, Zapatero amb Puigdemont: qui guanya i qui perd amb el terratrèmol al PSOE?

Fa uns mesos, un dirigent del procés que va passar temps a la presó va ser convidat al principal despatx d'una gran companyia espanyola amb seu a Madrid. Mirant per la finestra, no va poder reprimir un comentari: "Allò d'allà al darrere és Soto del Real, oi?". Era una manera de recordar a l'interlocutor que, malgrat la nova etapa que viu l'independentisme, amb incidència a Madrid, hi ha coses que perviuen en la memòria. I, molt probablement, la jornada d'aquest dilluns perdurarà en els records vitals de Santos Cerdán, que en dues setmanes ha passat de ser el totpoderós número tres del PSOE a ingressar a Soto del Real després de declarar al Tribunal Suprem.

L'exsecretari d'organització dels socialistes, segons el jutge Leopoldo Puente, jugava un paper preponderant en la presumpta trama d'irregularitats de la qual també en participaven Koldo García i l'exministre José Luis Ábalos, que estan en llibertat. La corrupció al PSOE ha sacsejat tots els estaments del Madrid del poder, ha fet que la legislatura pengi d'un fil, ha portat Pedro Sánchez al pitjor moment des que va aterrar a la Moncloa i ha impactat en la relació amb Junts. Al rescat hi ha acudit José Luis Rodríguez Zapatero, ja vinculat -discretament- al diàleg amb Carles Puigdemont des de fa mesos. Aquests són els protagonistes de la nova etapa que viuen els dos partits.

Santos Cerdán

Quan la Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó sense fiança per a l'exsecretari d'organització del PSOE, a la defensa de Cerdán -liderada per Benet Salellas- ja li ha quedat clar que ho tindria encara més difícil del que estava previst. Continua pregonant la seva innocència i insisteix que és víctima d'una "cacera política" -l'informe de l'UCO sobre les presumptes irregularitats va servir perquè Sánchez, dolgut, el fulminés- que també té a veure amb la capacitat per arribar a acords amb l'independentisme. Havia travat bona relació amb Jordi Turull, secretari general de Junts, i era expert en trobar solucions perquè la confiança no s'acabés de trencar mai. Ara ho haurà de seguir tot des d'una cel·la.

José Luis Rodríguez Zapatero

L'expresident espanyol fa anys que està implicat a l'hora d'engreixar la relació entre el PSOE i el sobiranisme. Va ser dels primers en avalar vies de "generositat" amb els presos polítics -expressió que va servir per aplanar el terreny dels indults-, va parlar per telèfon amb Oriol Junqueras abans de l'arrencada del judici de l'1-O al Suprem i aquest cap de setmana es va reunir amb Puigdemont a Suïssa per prosseguir amb la mesa de negociació internacional oberta entre les dues formacions. Junts insisteix que encara no hi ha cap nom oficial sobre la taula per agafar el relleu de Cerdán, però la figura de Zapatero ha estat prou amable fins ara com per funcionar de manera interina.

Carles Puigdemont

El líder de Junts encara no s'ha pronunciat sobre els casos que assetgen el PSOE. L'últim gran impacte informatiu des de Waterloo va arribar la setmana passada, quan el Tribunal Constitucional (TC) va avalar l'amnistia i el Suprem va negar-se -una vegada més- a aplicar-li. Des que va decidir retirar la qüestió de confiança per indicació del mediador internacional, les crítiques de Puigdemont als socialistes han baixat de decibels, per bé que la confiança mai ha estat plena. L'oficialitat del català a Europa és el gran cavall de batalla de Junts per a les properes setmanes, perquè sense aquest roc a la faixa serà més difícil abordar bilateralment carpetes com el finançament singular.

Jordi Turull

El secretari general de Junts va comparèixer públicament per defensar la presumpció d'innocència de Cerdán, amb qui ha establert una relació de confiança. Episodis com el del gener del 2024, quan el grup de Míriam Nogueras es disposava a tombar els primers decrets del govern de Sánchez i es va pactar el traspàs de competències -encara al forn- en immigració, van ajudar a enfortir el vincle. Existeixen veus de Junts que recelen d'àudios que puguin sortir sobre la negociació a Suïssa o sobre la investidura de Sánchez, perquè poden posar en risc la legislatura. I la direcció del partit entén, des de fa mesos, que la principal finestra d'incidència que té són els set diputats a Madrid.