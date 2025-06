Sánchez escenifica gravetat sense temptar de nou la sort

Pedro Sánchez es mou bé davant les càmeres i aquest dijous ha volgut escenificar un posat de gravetat, amb rostre seriós i afectat, veu greu i trencada, i fins i tot un punt de suor. No és estrany, perquè Santos Cerdán no era només el número tres del PSOE. La confiança de Sánchez amb el secretari d'Organització del partit era total, feia més d'una dècada que treballaven braç a braç, i per això la gravetat dels indicis aportats per l'UCO ha afectat especialment el president del govern espanyol. Des de la seu del PSOE, per situar el marc de gestió de la crisi i descartar eleccions ja amb la mateixa escenografia, el líder del PSOE s'ha aferrat al manual de resistència que el caracteritza, però aquest cop no ha volgut temptar la sort.

A diferència del que va fer després de la patacada electoral de les municipals i autonòmiques, amb una convocatòria electoral per revertir la tendència i convertir la cita amb les urnes en un plebiscit entre ell i l'extrema dreta, aquest cop Sánchez no ha sorprès amb cap nou truc. Malgrat la pressió de la dreta i l'extrema dreta, que vol que la situació sigui irrespirable, el president del govern espanyol ha garantit que les eleccions seran el 2027, respectant els tempos democràtics. I ha llançat un anunci, per si en quedava algun dubte: té intenció de presentar-se de nou per optar a la reelecció. "Espanya necessita estabilitat, certesa i continuar amb les transformacions", ha dit en la compareixença d'aquest dijous.

El president confia que el temps li jugui a favor, davant del risc de fer eleccions ara. L'últim baròmetre del CIS, sense escons, situa el PSOE com a guanyador per davant del PP. Al maig, però, una enquesta de La Vanguardia apuntava a una majoria absoluta del PP i Vox per l'esfondrament de Sumar. Aquest escenari l'han refermat tres sondejos més, que dibuixa un bloc de dretes que podria governar, malgrat uns resultats més o menys bons del PSOE i patacada de la formació de Yolanda Díaz. De fet, el diagnòstic dels socialistes sosté que el problema no el tenen ells, sinó més aviat les formacions de la seva esquerra. Sánchez espera que d'aquí a dos anys les perspectives siguin millors, malgrat el risc que el cas es faci gros i no sigui només de Cerdán o Ábalos, sinó que afecti el partit per una possible trama de finançament irregular.

Resolta la incògnita de les eleccions, el posat de gravetat que ha volgut escenificar Sánchez s'ha traduït en unes "disculpes" a la ciutadania i en mesures més aviat minses, perquè ha descartat canvis al govern espanyol. Més enllà de fer dimitir Cerdán, ha anunciat una auditoria dels comptes del PSOE, que difícilment mostrarà irregularitats si aquestes estan al marge de la comptabilitat oficial del partit. I ha anunciat també una "reestructuració" de la direcció federal, però sense entrar en detalls. "No ho tinc decidit", ha dit. El secretari general del PSOE és conscient que els dos últims secretaris d'Organització que ha triat -José Luís Ábalos i Santos Cerdán- han acabat implicats en casos de corrupció, un fet que aprofita l'oposició per desgastar el president espanyol i acusar-lo d'emparar els escàndols que hi ha al seu entorn.

Els indicis contra Cerdán són un cop a la línia de flotació del PSOE. "Ha estat una enorme decepció", admetia Sánchez, que fins aquest matí encara creia en la "integritat" del seu home de confiança. Tot i això, ha intentat contraatacar i marcar distàncies amb el PP en la gestió dels casos de corrupció. "No hi ha corrupció zero, però sí tolerància zero", ha dit. En altres paraules, els socialistes són conscients de l'assetjament polític, mediàtic i judicial que reben, molt sovint amb casos falsos, però quan hi ha "indicis reals", el partit "actua", a diferència del que feia el govern del PP. "He assumit totes les responsabilitats polítiques; fem neteja, col·laborem amb la justícia i demanem perdó", ha dit, i ha contraposat aquesta actuació amb la del PP, que mira cap a una altra banda cap amb els casos que afecta l'entorn d'Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo contemporitza amb la moció de censura

Què sabia Sánchez de les actuacions del triangle Koldo-Ábalos-Cerdán? El PP sosté que era el màxim responsable de tota la trama. El partit es frega les mans i confia que el clima es torni irrespirable i sigui insostenible per a Sánchez continuar a la Moncloa davant dels casos de la seva esposa, el seu germà, les comissions per obra pública o el fiscal general de l'Estat. El principal partit de l'oposició ha demanat al president que convoqui eleccions i l'ha situat com a màxim responsable de tots els casos que afecten el seu entorn i "emparar" la corrupció. "Sobreviure no és una opció; ha de dimitir i convocar eleccions", ha dit el líder dels conservadors, Alberto Núñez Feijóo.

Ara bé, Feijóo, que anticipa que apareixeran més casos de corrupció, no s'atreveix a fer el pas de presentar-se a una moció de censura, que ara mateix no tindrà la majoria assegurada. El que fa és posar el focus en els socis del govern espanyol perquè deixin de donar-li suport, amb l'advertència que, si no ho fan, "es convertiran en còmplices". Però tot i l'escenari que dibuixa el líder popular, que ja ha batejat el cas Koldo com a "cas Sánchez", no fa el pas de presentar una moció perquè no vol donar un "baló d'oxigen" al president espanyol, que tindria l'oportunitat de revalidar el suport de la majoria de la cambra. Ara com ara, el suport de Junts o el PNB a Feijóo per fer caure Sánchez és inviable.

Els socis necessiten que Sánchez aguanti

Mentrestant, els socis estan a l'expectativa, conscients que si el cas escala i es converteix en una trama de corrupció clàssica en el finançament d'un partit -com el 3% o el cas Gürtel- serà difícil continuar donant suport al govern espanyol. Des de Junts, han demanat una reunió urgent per valorar la "viabilitat" d'esgotar la legislatura, tal com ha anunciat Sánchez. El secretari general, Jordi Turull, ha demanat que s'investigui fins al final i ha defensat la "presumpció d'innocència" de Cerdán, l'home que aquests últims anys ha pilotat les negociacions amb el partit de Carles Puigdemont a Suïssa. Pel que fa a ERC, admeten que les informacions són "molt greus" i han reclamat al PSOE que "faci net" i que l'auditoria que ha anunciat Sánchez s'estengui al Ministeri de Transports. Però avisen: "PP-Vox no serà mai una alternativa perquè encarnen la corrupció sistèmica".

Els partits independentistes necessiten que Sánchez aguanti, perquè algunes de les carpetes centrals de la legislatura continuen obertes. La llei d'amnistia encara no s'ha aplicat del tot, el català encara no és oficial a Europa i la delegació de les competències en immigració encara no s'ha concertat. Alhora, el traspàs de Rodalies o la reforma del finançament necessiten la complicitat de la Moncloa per tenir més possibilitats d'èxit. Una convocatòria anticipada d'eleccions faria pràcticament inviable fer passos efectius en el compliment dels acords que ERC i Junts han subscrit amb Sánchez. I als independentistes, que ara són decisius, tampoc els convé temptar la sort a les urnes.