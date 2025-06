El PP situa Sánchez com a màxim responsable dels escàndols de corrupció: «Sobreviure no és una opció; convoqui eleccions»

Demanant que convoqui eleccions immediatament i assegurant-li que ja no té sortida. Així ha reaccionat Feijóo a la dimissió de Santos Cerdán i la roda de premsa de Sánchez. El president del PP ha qualificat d'"insuficients i decebedores les explicacions del líder del PSOE".

Feijóo ha repassat tot el seguit d'acusacions que han anat apareixent durant els últims temps. "Quan s'investiga la germana, la parella del president, els assessors, el número dos i fins i tot el fiscal, és evident que el problema és el president. Que no vagi de víctima perquè les víctimes som tots els espanyols". Fins i tot ha rebatejat el cas Koldo com el "cas Sánchez".

El mandatari ha insistit que Sánchez està en un carreró sense sortida polític i ha de marxar abans i tot de la moció de censura. "Sobreviure no és una opció, no és creïble que el Sánchez, que tot ho controla, no s'assabenti de res". Feijóo ha afegit que el líder del PSOE "ha quedat en una situació impossible i ha de convocar eleccions immediatament, no hi ha escapatòria possible". Tot i això, el gallec no s'ha atrevit a anunciar, de moment, una moció de censura.

Demanda als socis

Feijóo també ha dirigit el seu discurs cap als socis del govern del PSOE. "Tenen la possibilitat de salvar una mica d'honor, els convido a la reflexió. Si escullen seguir amb ell, deixaran de ser socis per ser còmplices d'una allau de corrupció".

El líder del PP s'ha mostrat convençut que hi ha més mossegades i més corrupció. "La corrupció és la marca d'aigua d'aquest govern i ha d'acabar, que deixi d'intentar controlar la justícia i se centri a col·laborar-hi". Feijóo ha expressat desconfiança sobre l'auditoria que ha anunciat Sánchez unes hores abans.

El popular ha acabat amb un missatge dirigit als ciutadans: "Em faig càrrec de la indignació de milions de persones que treballen de forma honesta, i que els hi costa digerir tots aquests episodis". "La política ha de tornar a ser una feina honesta, això no pot ser una rutina amb la qual els espanyols convisquin".

Les exigències dels catalans

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, demanen una reunió "urgent" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arran del cas Cerdán. En un breu comunicat, Junts qualifica de greus les informacions que s'han conegut en les últimes hores i ha reunit aquesta tarda d'urgència la comissió permanent del comitè executiu nacional del partit per analitzar la situació i l'efecte sobre l'acord de Brussel·les que Junts i PSOE van signar per facilitar la investidura de Sánchez. En la reunió que demanen al president espanyol, volen "conèixer de manera directa la viabilitat" de la intenció d'esgotar la legislatura i afegeixen que prendran decisions "en conseqüència".

D'altra banda, ERC ha reclamat al president del govern espanyol que estengui l'auditoria externa al Ministeri de Transports. En un comunicat, els republicans han qualificat de "molt greu" el cas que afecta el fins ara secretari d'organització del PSOE. "Cal que el PSOE arribi fins al final per fer net i que la justícia actuï per aclarir els fets. Exigim explicacions clares", afegeix ERC. Així mateix, afirmen que la solució a la corrupció no pot ser més corrupció. I assenyalen que PP-Vox mai serà una alternativa perquè "encarnen una corrupció sistèmica".

Per la seva part, la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha "exigit" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "un nou marc de relacions entre el PSOE i Sumar" en el si de l'executiu. "No podem seguir així", ha afirmat en una compareixença on ha qualificat el cas Santos Cerdán "d'inacceptable", ha carregat contra el "bipartidisme" i ha apuntat que la legislatura "necessita un punt d'inflexió". Es tracta, segons Díaz, de fer "un reseteig" i "un gir de 180 graus des del vessant social" i establir un tracte "d'igual a igual" entre els dos socis.