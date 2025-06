ERC qualifica de "molt greu" el cas que afecta el fins ara secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. "Cal que el PSOE arribi fins al final per fer net i que la justícia actuï per aclarir els fets. Exigim explicacions clares", ha sentenciat la formació republicana. Així mateix, afirmen que la solució a la corrupció no pot ser més corrupció i assenyalen que PP-Vox mai serà una alternativa perquè "encarnen una corrupció sistèmica". ERC també ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que estengui l'auditoria externa al Ministeri de Transports.