Leire Díez es dona de baixa del PSOE i el partit suspèn «qualsevol mesura de caràcter orgànic» contra ella

La fins a aquest dimarts afiliada del PSOE Leire Díez s'ha donat de baixa del partit, segons han anunciat avui a la tarda fonts socialistes. Díaz ha comparegut davant l'instructor designat per la formació per a l'expedient informatiu que ha d'aclarir les presumptes maniobres de la periodista per desacreditar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Al final de la declaració Díez "ha sol·licitat la baixa voluntària". El PSOE subratlla que tan bon punt sigui efectiva, qualsevol mesura de caràcter orgànic contra ella quedarà suspesa. La periodista no ha fet declaracions als mitjans davant la porta de la seu dels socialistes ni a l'entrada de la reunió ni a la sortida, i ha anunciat que oferirà aquest dimecres una roda de premsa.