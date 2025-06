Sánchez: «Demano perdó; no existeix la corrupció zero, però sí la tolerància zero»

En plena crisi per les trames de corrupció i poc després de la dimissió del número tres del PSOE, Santos Cerdán, per l'informe de l'UCO, ha comparegut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la seu del partit a Ferraz. Sánchez, amb un to greu i amb la veu trencada en alguns moments, ha volgut donar explicacions després de l'informe de la Guàrdia Civil. "Demano perdó a la ciutadania, als militants i als simpatitzants del PSOE", ha dit. El president ha assegurat que fins a aquest matí estava convençut de la "integritat" de Cerdán, tot i que feia temps que circulaven "rumors" d'algunes investigacions en curs, però "no hi havia indicis" de la participació del número tres del PSOE en l'anomenat cas Koldo.

Va ser dimecres a la nit que es va conèixer l'informe de l'UCO i, davant d'aquests indicis "molt greus", ha demanat a Cerdán la dimissió de tots els càrrecs. "Torno a demanar perdó a la ciutadania: no hauríem d'haver confiat en ell", ha indicat. "No existeix la corrupció zero, però sí la tolerància zero", ha admès, i ha anunciat una auditoria externa dels comptes del partit i impulsarà una "reestructuració" de la direcció federal. No ha volgut anticipar qui podrà ocupar el lloc de Santos Cerdán. "No tinc una decisió presa", ha dit. Tampoc pel que fa a la reforma de l'executiva del partit. Sánchez ha assegurat que sempre ha treballat pel "joc net" i la "regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció". "Em provoca una enorme indignació i tristesa que tot un projecte polític es pugui veure afectat per la conducta d'uns pocs", ha indicat.

Durant la conversa d'aquesta tarda, Cerdán ha traslladat a Sánchez la seva innocència, però el president ha dit que ara serà la justícia qui prengui una decisió. Ha admès l'enorme "decepció" que li suposa la conducta de l'exsecretari d'Organització i s'ha compromès que el partit col·laborarà amb la justícia. "Amb independència del recorregut judicial, els indicis de la Guàrdia Civil suposen una enorme decepció", ha remarcat. El secretari general del PSOE ha dit que assumeix "totes les responsabilitats polítiques" davant d'aquests fets, i per això s'ha fet neteja, s'està col·laborant amb la justícia i ha demanat perdó a la ciutadania.

El president ha insistit que el PSOE està assumint les seves responsabilitats, a diferència del que fa el PP amb el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, i ha tret ferro a les informacions que apunten a una possible tupinada a les primàries de 2014. "Crec que parlen de dos vots; vaig guanyar per molts més", ha dit. Tot i així, ha assegurat que les primàries als socialistes són "netes".

"No hi haurà eleccions fins al 2027"

Ara bé, malgrat la pressió del PP, Sánchez ha descartat avançar eleccions. "Patim un assetjament per part de l'oposició sobre moltes qüestions que no tenen res a veure amb la realitat", ha deixat clar, i ha recordat que quan hi ha indicis reals de causes penals, el partit "actua". Ho ha contraposat amb l'anterior govern del PP, en què "perseguia els policies que investigaven les causes de corrupció", i ha descartat també promoure canvis al govern espanyol. De cara a les futures eleccions, Sánchez ha insistit que té intenció de presentar-se. "Espanya necessita estabilitat, certesa, continuar amb les transformacions", ha afirmat.

Caiguda de Santos Cerdán

Les revelacions sobre la presumpta corrupció al PSOE han acabat amb la carrera política de Santos Cerdán. El secretari d'organització de la formació ha anunciat aquesta tarda que deixa el càrrec al partit i també l'acta de diputat. "Espero poder-me dedicar en exclusiva a la meva defensa", ha indicat Cerdán en un comunicat emès després que un informe de l'UCO el situés a l'epicentre d'una presumpta trama per cobrar comissions al costat de José Luis Ábalos i Koldo García. En concret, aquesta unitat de la Guàrdia Civil sosté que hauria cobrat fins a 620.000 euros en quantitats irregulars i que, fins i tot, hauria pressionat per una tupinada en les primeres primàries que guanya Pedro Sánchez.

El president del govern espanyol és qui va situar Cerdán a la secretaria d'organització del PSOE després de destituir Ábalos com a ministre de Transports l'any 2021. El dirigent valencià, habitual de l'actualitat judicial en els últims mesos després de l'esclat del cas Koldo, també era l'encarregat de comandar la maquinària socialista. El seu substitut, a banda de governar la part territorial de la formació, també era qui engreixava la relació amb Junts des que van arrencar les negociacions per investir Sánchez la tardor del 2023. Cerdán és l'interlocutor habitual de Jordi Turull, secretari general del partit, que aquest dijous defensava la presumpció d'innocència del dirigent socialista.