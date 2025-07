La Moncloa reivindica haver fet net amb Cerdán i ridiculitza el nou intent de Feijóo

El govern espanyol no ha volgut comentar “el testimoni ni l’estratègia de defensa” de Santos Cerdán, que ahir va dir en seu judicial que era víctima d'una persecució política. La portaveu Pilar Alegría ha assegurat que l’executiu va actuar de manera "contundent" quan es va constatar que els indicis de delicte eren molt seriosos: "Com va dir el president Pedro Sánchez, ara és l’hora de la justícia".

Sobre els contactes d’Alberto Núñez Feijóo amb les forces parlamentàries per bastir una moció de censura, Pilar Alegría ha assenyalat que “aquest tipus de contactes ja ha començat perquè Feijóo ja s’ha reunit amb Santiago Abascal”. La portaveu ha apuntat a la moció de censura com una via parlamentària a l’abast, però ha recordat que exigeix un programa de govern alternatiu perquè ha de ser una moció constructiva “i PP i constructiu no són fàcilment compatibles”. Junts ja ha proposat al PP que es reuneixi amb Carles Puigdemont a Waterloo.

Pilar Alegría ha rebutjat “tot indici” que l’escàndol que afecta Santos Cerdán pogués afectar “més persones jurídiques i físiques”, aclarint que des del 2010, el PSOE encarrega auditories externes, a banda de lliurar les dades del seu estat econòmic al Tribunal de Comptes. ha recordat que ara, a més, Sánchez ja ha anunciat que s’encarregarà una tercera auditoria.

Alegría ha admès que la imatge de Santos Cerdán a la presó és “profundament decebedora i dolorosa, però confirma la nostra determinació per continuar combatent la corrupció”, recordant que d’immediat se li va exigir que lliurés l’acta i es va demanar perdó a la ciutadania perquè “es va donar confiança a una persona que no la mereixia”. “Som conscients que la corrupció zero no existeix, però quan existeix, s’actua amb absoluta contundència”.

Preguntat sobre si Junts manté el suport a Sánchez, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha assenyalat que dimecres es reunirà el comitè de seguiment de la coalició, amb dos punts a tractar: “Mesures contra la corrupció amb exigència de neteja caigui qui caigui i alhora reforçar el component d’”esquerres” de la política del govern espanyol en la resta de legislatura. Honestedat i política d’esquerres”.

Sobre l'opa: "Ara han de decidir els accionistes"

Alegría, a una pregunta sobre l’opa del BBVA contra el Banc Sabadell, ha afirmat que l’executiu ja es va pronunciar i es va centrar a “salvaguardar l’interès general, i a partir d’aquí, el paper en l’operació del govern espanyol s’acaba". L'executiu va ampliar les condicions decidides per Competència, establint un termini que pot arribar fins als cinc anys per preservar la personalitat del banc vallesà. "Ara han de ser els accionistes del Banc Sabadell els qui es pronunciïn sobre l’opa”, ha manifestat la portaveu del govern espanyol.

Ampliació del parc públic d'habitatge

El govern espanyol incorporarà 40.000 habitatges i prop de 2.400 terrenys de la Sareb al parc públic, segons ha informat la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, després del consell de ministres d’aquest dimarts. L’executiu ha aprovat el traspàs a l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES). El conjunt de sòl permetrà, segons la ministra, la construcció de fins a 55.000 habitatges addicionals.

Els nous actius tindrien un valor de mercat de 5.900 milions d’euros i es destinarien a lloguer assequible. Isabel Rodríguez ha assenyalat que es garantirà que el preu dels lloguers estiguin per sota del valor de mercat i el seu cost suposi menys del 30% dels ingressos dels inquilins. D’aquesta manera, segons Rodríguez, es farà realitat l’existència d’un parc públic d’habitatge fins ara molt petit en comparació a la mitjana europea.

La ministra ha explicat que la decisió del govern espanyol respon a la voluntat de mobilitzar tot el sòl disponible al servei de la funció social de l’habitatge i reforçar aquest com un pilar més de l’estat de benestar. Rodríguez ha qualificat l’acord d’”important, perquè repara els efectes derivats de l’anterior crisi financera, que va ser l’ús d’aquests habitatges procedents dels desnonaments de les famílies per pagar el rescat financer. Per tant, la decisió mostra determinació política i diferents formes d’actuar davant una crisi: salvar els bancs o a les famílies”.