Santos Cerdán demana sortir de la presó i esquitxa Koldo García: «És un possible col·laborador policial»

Santos Cerdán vol sortir de la presó de Soto del Real, on va ingressar aquest dilluns per ordre del Tribunal Suprem. Per aconseguir la llibertat, encara que sigui condicional, l'exsecretari d'organització del PSOE ha optat per una fórmula que anticipa més turbulències a la causa: esquitxar un altre dels afectats. En concret, es tracta de Koldo García, el col·laborador de José Luis Ábalos que integrava el "triangle tòxic" -en paraules de la Moncloa- a les files socialistes. En el recurs presentat contra la interlocutòria d'ingrés a presó, Cerdán posa de manifest que és "notori" el fet que García va ser col·laborador de la Guàrdia Civil, el cos encarregat de l'informe que va motivar la seva caiguda política.

El recurs ha estat presentat per Benet Salellas, advocat de l'exnúmero tres del PSOE, i posa de manifest que els àudios guardats per García l'han perjudicat. "Són uns àudios realitzats i preservats de manera fragmentada durant anys per un possible col·laborador policial que acaba com a coinvestigat no són la millor prova garantista, objectiva i independent per utilitzar a l'hora d'acordar una presó provisional en un procés penal democràtic", assenyala el document. El jutge Leopoldo Puente va enviar Cerdán a la presó perquè el considera el cap de la trama i perquè, segons ell, podria tenir la capacitat de manipular testimonis en el marc de la instrucció de la causa al Suprem.

El component polític de la defensa de l'exdirigent socialista queda acreditada amb el nucli argumental del recurs, en el qual es denuncia una "causa general" contra ell. "Ens trobem clarament en el supòsit considerat per la jurisprudència d'investigació prospectiva", remarca el text. També es posa de manifest que no s'han concretat quines obres públiques haurien estat adjudicades de manera presumptament irregular per part de la trama que lideraria Cerdán. "No existeix material incriminatori", insisteix l'advocat. Salellas, en declaracions al diari El País, ha assenyalat que hi ha un vincle entre la Guàrdia Civil i els sectors que volen fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.

"Sense saber-se gaire com ni per què, apareix un atestat sobre Cerdán que gairebé provoca la caiguda del govern espanyol", remarca el lletrat. L'aparició de l'informe de l'UCO va generar un terrabastall a l'Estat, i va motivar que el president del govern espanyol fulminés el secretari d'organització. Aquest dissabte, el PSOE celebra un comitè federal especialment rellevant en el qual Sánchez ha de presentar mesures internes de regeneració per resistir a la Moncloa. En una reunió celebrada aquest dimecres al Congrés, els socis de Sumar el van urgir a "moure's" si volia esgotar la legislatura. "El PSOE no és conscient de la gravetat de la situació", va indicar el ministre Ernest Urtasun.