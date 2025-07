Sánchez resistirà fins al final: «El capità es queda per capejar el temporal»

És probable que Pedro Sánchez, quan va decidir no avançar el comitè federal del PSOE d'aquest dissabte a Madrid, esperés que bona part de la tempesta generada per l'esclat del cas Santos Cerdán ja hagués amainat sensiblement. Però no ha estat així: la cita clau dels socialistes arriba quan l'exsecretari d'organització fa cinc dies que dorm a la presó de Soto del Real per ordre del Tribunal Suprem, i encara sota l'influx de les revelacions sobre les activitats presumptament il·lícites de José Luis Ábalos i Koldo García. En els primers compassos ha demanat "perdó" per haver-se equivocat a l'hora de confiar en els defenestrats, i ha insistit en aquesta idea: "Nosaltres no som com ells".

"Som un partit de gent humil que mai posaria la mà a la caixa", ha destacat el president del govern espanyol. Davant de l'expectació generada per la intervenció d'aquest dissabte, el dirigent socialista ha reivindicat el PSOE com el "garant" més gran de l'estat del benestar i d'un ordre internacional basat en la pau. "El nostre projecte val la pena més que mai. El que estem vivint dins i fora de les nostres fronteres és un retrocés sense comparació: la coalició ultradretana a l'Estat ja s'ha tret la careta, el PP i Vox s'imiten. Governen junts allà on sumen. Retallen els drets de les majories i de les minories", ha apuntat, en referència també al congrés que els populars celebren aquests dies també a Madrid.

José María Aznar, de fet, va amenaçar Sánchez amb un ingrés a la presó. "En 146 anys d'història, els socialistes hem rebut tota mena d'amenaces, amb presó, exili i coses pitjors. I aquí continuem, dempeus, governant i fent avançar el país", ha remarcat. En el panorama de "retrocés" i de "decepció", ha garantit que farà "tot i més" per preservar l'estat del benestar i les polítiques socials. "Ara és l'hora del compromís, la resiliència i l'optimisme. Soc conscient del meu deure: em vau elegir com a capità d'aquest vaixell, i el capità es queda per capejar el temporal i corregir el rumb. Ho faig per responsabilitat", ha remarcat el secretari general del PSOE davant dels 315 membres del comitè federal.

En l'apartat de mesures concretes, ha proposat implementar 13 mesures addicionals per "castigar" la corrupció al partit. Es reforçarà l'equilibri de poders: s'establiran càrrecs més col·legiats i implantar l'exigència de doble signatura en llocs claus per evitar acumulació de poder. També hi haurà controls de patrimoni aleatoris, sobretot quan hi hagi indicis suficients d'activitats il·lícites. La idea és que s'incloguin recomanacions del Consell de Transparència i del Tribunal de Comptes per publicar la informació pressupostària i les retribucions anuals dels càrrecs. Es posarà en marxa -en la línia del PSC- un protocol anticorrupció per tenir més mesures de control en obligacions tributàries.

Un full de serveis "excepcional"

La "traïció" rebuda, ha dit, és dolorosa. "Jo vaig confiar en ells, però us dic que l'ombra d'aquest error no ens pot fer renunciar a la triple responsabilitat que tenim", que ha tret pit de les mesures de les últimes legislatures, inclosa la constitucionalitat de la llei d'amnistia. "El full de serveis és excepcional", ha dit, tot i que s'han comès errors per no haver avançat prou en igualtat, conciliació o atenció als dependents. En matèria de regeneració, ha anunciat que hi haurà una tercera auditoria externa perquè no hi hagi "cap ombra de dubte" sobre les finances del PSOE. La investigació, de moment, se centra en les activitats dels tres encausats, però sense entrar en el finançament del PSOE.

"Soc plenament conscient que estan sent dies difícils per a tots. Més que mai, avui penso en els nostres militants, el gran baluard del nostre projecte polític", ha ressaltat Sánchez en l'arrencada de la intervenció. Ha volgut tenir paraules d'agraiment a les dones del partit després d'haver escoltat "paraules infames" per part d'Ábalos i García en relació a la contractació de prostitutes. El president del govern espanyol ha assegurat que té la "determinació intacta" per "tornar a superar l'adversitat", tot i tenir el "cor tocat". "Si algú tenia algun dubte, nosaltres continuarem avançant. Ens farem càrrec de la situació i reivindicarem el nostre projecte polític, perquè val la pena", ha remarcat.

Canvis i nous entrebancs

En les últimes hores, el PSOE ha anat confirmat canvis rellevants en l'organització per passar pàgina del cas Cerdán. El nomenament clau és el de Rebeca Torró com a secretària d'organització. Es tracta d'una dirigent valenciana amb altes responsabilitats en els governs de Ximo Puig i que ara ocupava una secretaria d'Estat al ministeri d'Indústria que comanda Jordi Hereu. Pel que fa a la plaça de portaveu, Sánchez ha escollit Montse Mínguez, diputada lleidatana del PSC. En clau estatutària, també es reformaran les normes internes per tal que puguin ser expulsats aquells que contractin serveis de prostitució, com presumptament feien Ábalos i Koldo García.

Tot i la voluntat de fer net i de projectar l'inici d'una nova etapa, aquest dissabte no ha arrencat tranquil per als socialistes. Una informació d'eldiario.es indicava que sobre Paco Salazar, nou adjunt a la secretaria d'organització i estret col·laborador de Sánchez en diverses etapes, hi pesen acusacions de "comportaments inadequats" que podrien incloure assetjament sexual i abús de poder. Els testimonis publicats pel mitjà assenyalava que es produïen comentaris obscens sobre el cos i sobre la vestimenta, i que no atendre ofertes per sopar a soles fora de l'horari laboral implicaven càstigs laborals. Finalment ha renunciat al càrrec. Un nou element que ennegreix el moment que travessa Sánchez.