Un dels homes forts de Sánchez al PSOE, acusat de «comportament inadequat» per diverses dones

Continuen els maldecaps per a Pedro Sánchez. A les portes de la celebració del comitè federal a Sevilla que ha de servir per consolidar el canvi de noms arran de la caiguda de Santos Cerdán -Rebeca Torró assumirà la secretaria d'organització en substitució de l'anterior número tres, que dorm des de dilluns a Soto del Real-, una informació d'eldiario.es afecta un dels noms que Sánchez ha ascendit en aquesta nova etapa. Es tracta de Paco Salazar, nou adjunt a la secretaria d'organització, que ha estat acusat per diverses dones de tenir un comportament "inadequat" amb components d'assetjament sexual i abús de poder, segons la informació del citat mitjà.

Aquests comportaments es van produir, segons les dones quan han donat la seva versió, quan Salazar treballava a la Moncloa. Citen comentaris "obscens" sobre la roba i el cos, i també invitacions per anar a sopar a soles fora de l'horari laboral. Una d'elles assenyala que no va demanar cap canvi de feina per "por". Les negatives, segons el mateix relat, comportaven "càstigs" en forma de menys responsabilitat a la feina. Les companyes d'una de les denunciants, rememora, la van advertir que anés amb compte amb el "perill" que suposava Salazar, que ha estat ascendit a vicesecretari d'organització i secretari d'anàlisi i acció electoral. Va treballar amb Sánchez a la Moncloa del 2018 al 2019.

Aquesta informació sobre un dels homes forts de Sánchez impacta en el comitè federal i, sobretot, en el relat de canvi de cicle al PSOE després de l'esclat del cas Cerdán i les successives novetats sobre José Luis Ábalos i Koldo García, que apareixen en àudios gravats comentant les prestacions de prostitutes. Una de les reformes dels estatuts que ha impulsat el president del govern en les últimes hores ha estat l'expulsió orgànica de qui pagui per mantenir relacions sexuals. També es va encarregar de protagonitzar un acte amb dones com a gest després de les revelacions sobre Ábalos i García. La nova secretària d'organització i la nova portaveu, Montse Mínguez, són dones.