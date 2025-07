Cop d'Aznar al congrés del PP: insinua que Sánchez acabarà a la presó

MADRID | Els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy han estat els protagonistes del primer dia del 21 congrés que celebra el PP. Però ha estat Aznar qui s’ha imposat a l’escenari amb un discurs furibund en què ha qualificat de “naufragi” la situació política a Espanya i, insinuant que Pedro Sánchez pot acabar en una cel·la, ha assegurat que "si es negocien uns pressupostos en una presó i una amnistia amb delinqüents, no és estrany que acabis a la presó perquè aquest és el teu ambient".

Tot el discurs d'Aznar ha estat apocalíptic: “Està en joc la continuïtat històrica de la nació, la vigència de la Constitució, les garanties de la llibertat i la separació de poder”. “Ens jugarem més un canvi de país que un canvi en el país”, ha afirmat en relació a unes properes eleccions espanyoles. Aznar ha assegurat que el “sanchisme” governa amb forces que volen “canviar de país perquè Espanya no els agrada”.

Els escàndols de corrupció, ha afirmat, "no són coses de tres o quatre golfos: "Hi ha una golferia estructural”, i ha mostrat sarcasme: “Ara ja sabem perquè el govern tenia tanta pressa per excarcerar etarres. Estaven fent lloc”. Aznar ha proclamat que “el gran canvi a Espanya és que els delinqüents deixin d’estar legislant en despatxos i passin a la presó perquè s’apliqui la llei. Pel sanchisme no hi ha redempció possible”.

“A Madrid i a Barcelona el paisatge és similar: l’independentisme vota investidures i veta pressupostos”, definint el Govern de Salvador Illa de “simulacre de socialisme”. Ha titllat d’”adolescent inadaptat” l’actuació de Pedro Sánchez en la cimera de l’OTAN, “comprometent la imatge del país per aconseguir la foto que li interessa”. També s’ha referit a l’apagada titllant-la com “l’única excepció ibèrica digna d’aquesta menció”.

“El que tenim al davant és un projecte de ruptura”, ha assegurat l’expresident, en un to sempre adust que ha desfermat aplaudiments. Aznar ha considerat que “el sanchisme és ara més perillós que mai. Estic convençut que el govern oferirà concerts econòmics i propostes d’autodeterminació a canvi de poder”.

“Reuneix i venceràs”, ha aconsellat Aznar a Feijóo. Ha parlat d’una tasca de “reconstrucció del país després de la destrossa social, política, econòmica que ha representat el sanchisme”, oblidant els magnífics índexs de l’economia espanyola, que fins i tot ha reconegut Donald Trump. Aznar ha dit que no s’ha de practicar un altre sectarisme, sinó “reconciliar el que s’ha enfrontat, amb visió integradora i el sanejament d’institucions molt danyades”.

José María Aznar ha fet tres grans proclamacions: “Espanya és una nació plural que s’organitza políticament com a estat autonòmic; la sobirania nacional ni es fracciona ni es dilueix i, per tant, ni federació ni confederació ni estat plurinacional, i el compliment de la llei no té alternativa. No hi ha un pla B per a l’estat de dret”. Ha invocat a una acció “ferma i sostinguda en el temps”, tot reclamant “concentrar en les sigles del PP una majoria nacional àmplia a dreta i esquerra per aconseguir un objectiu que supera aquestes sigles”.

Rajoy: "Hem vist de tot"

Mariano Rajoy, en un to diferent però també més dur del que sol ser habitual en ell, ha recordat els èxits electorals del PP des que Feijóo és al capdavant i ha considerat que la situació política és “dolenta”: “Hem vist de tot”, ha assenyalat, resumint l’escena política com a “impunitat a canvi de govern”. Sobre la corrupció, que va dur el PP a ser condemnat per la trama Gürtel, Rajoy ha dit: “Vam endurir les lleis i no vam recórrer mai a allò del ‘i tu més!’”.

Rajoy ha afirmat que en les democràcies parlamentàries, quan no hi ha pressupostos hi ha eleccions: "Aquí no, aquí no hi ha ni eleccions ni pressupostos. Aquí val tot perquè l'únic que els importa és que no vingui la dreta. Estan a la desesperada. L'objectiu del govern no és governar, és aguantar una mica més". "Aquesta etapa nefasta de la política espanyola fa aigües per tot arreu", ha considerat. Ha escomès contra el Tribunal Constitucional, advertint que s'estaria convertint en "una sucursal del govern" per avalar l'amnistia.

Feijóo ha definit com “un símbol” que Aznar i Rajoy hagin estat presents en el congrés i ho ha posat com a mostra d’”unitat” del partit. La comparació amb la ruptura evident entre Pedro Sánchez i Felipe González ha estat evident. Xavier García Albiol, que presideix el congrés, ha assegurat que el PP “sí que pot convidar els seus expresidents”.