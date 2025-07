El congrés del PP que se celebra a Madrid ha tingut un moment inesperat. L'esportista balear Toni Nadal, exentrenador del tennista Rafael Nadal, ha intervingut per mantenir un col·loqui amb una jove dirigent del partit, Noelia Núñez. L'objectiu era parlar de valors i Nadal, que és persona identificada amb el Partit Popular, ha fet algunes crítiques a la classe política, moment en el qual ha demanat als dirigents polítics que no es fiquin on no els toca: "Algú va dir que a Mallorca es parlava el mallorquí. A Mallorca es parla català. Si es tracta de filologia l'opinió l'han de donar els filòlegs".

Va ser Pablo Casado qui va posar en dubte la unitat de la llengua dient que "a Balears no parleu català, parleu mallorquí, menorquí, eivissenc...". Toni Nadal deu haver deixat glaçat més d'un a l'auditori, que ha restat mut. Uns minuts abans, l'esportista ha afirmat que el PP "serà el millor partit si ho és la seva gent, si no, no". També ha reclamat que en una democràcia és bo que qui governa no actuï amb els rivals com si fos un dictador i ells uns enemics.

Toni Nadal ha assegurat que "la victòria és important, però no és l'únic important", ha assenyalat, per fer una defensa del "respecte" i assegurar que "l'ètica personal ha de ser la nostra línia vermella". "Jo soc una persona crítica i amb qui m'agrada més ser crític és amb els meus", ha dit al final.