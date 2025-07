Xavier Garcia Albiol serà el president del congrés estatal del PP

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el president del 21è congrés estatal del PP, que començarà aquest divendres a la tarda a Madrid i en què està previst que es revalidi Alberto Núñez Feijóo com a president del partit. Segons fonts del PP, la comissió organitzadora del congrés vol fer valdre amb l'elecció d'Albiol "el potencial electoral" del PP i la capacitat de l'alcalde de guanyar eleccions "en aquells llocs on és més difícil fer-ho".

La seva elecció, tal com apunten, "dona continuïtat" a la tria del president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, com a redactor de la ponència estatutària. Feijóo també ha confirmat que l'eurodiputada catalana Dolors Montserrat seguirà al comitè de direcció del PP. Així doncs, Feijóo fa un gest cap a Catalunya i situa un bon grapat de representants catalans en posicions de rellevància al congrés estatal.

Feijóo busca un congrés plàcid

La voluntat de la direcció del PP d’arribar al congrés d’aquest cap de setmana sense cap foc encès en el front intern s’ha trobat amb un aliat inesperat: Santos Cerdán. L’esclat del pitjor escàndol de corrupció que ha hagut d’entomar Pedro Sánchez ha cobert la cita d’un vel d’unanimitats, malgrat que per dins romanen les tensions i les ambicions en pugna. Però Feijóo ha tingut sort: arriba al congrés que aquest divendres s’inaugura a Madrid amb l’olor de socarrim en l’entorn de la Moncloa i sentiment de victòria en els rengles conservadors, però ara per ara de data incerta.

Un miler d’esmenes a les ponències en vigílies del congrés poden semblar moltes, però són moltes menys de les més de 4.000 que es van presentar en el darrer conclave del PP i, des de la retirada de l’esmena d’Isabel Díaz Ayuso a la ponència d’estatuts en favor de mantenir el sistema de primàries, tot ha estat una bassa d’oli. Per la resta, el text de la ponència política, la més ideològica, es caracteritza per un to ambigu en molts aspectes i un contingut nacionalista espanyol molt evident. Aquestes són les principals claus del missatge ideològic del PP de Feijóo.