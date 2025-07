El PP constata el fracàs de l'intent de moció de censura: «Cap soci vol abandonar Pedro Sánchez»

"La història els jutjarà". Aquesta és una de les frases que ha fet servir aquest dijous el futur secretari general del PP, Miguel Tellado, a l'hora de referir-se a la negativa dels socis habituals de Pedro Sánchez a canviar de bàndol davant de l'esclat de casos de corrupció al PSOE i l'ingrés a presó de Santos Cerdán, fins fa només dues setmanes mà dreta al partit del líder socialista. En una entrevista a Telecinco, Tellado ha assenyalat que cap partit està disposat a "abandonar" Sánchez, i ha acusat el bloc de la investidura de voler convertir-se en "còmplices" de la corrupció. Amb aquestes paraules, el PP admet el fracàs de l'intent de moció de censura desplegat per Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP, de fet, va encarregar dimarts a Tellado posar-se en contacte amb totes les forces parlamentàries per mirar de saber si continuaven fent costat al govern espanyol o bé, davant de l'esclat de casos judicials, preferien explorar una majoria alternativa. En cap moment es va fer servir l'expressió moció de censura per referir-se a l'operació que es va posar en marxa, i ràpidament ja es va veure que Feijóo no obtindria cap suport. Junts va demanar al PP desplaçar-se a Waterloo per parlar en persona amb Carles Puigdemont -condició descartada per Feijóo-, ERC s'hi va tancar en banda i el PNB continua pendent de què pugui dir Sánchez en la compareixença de dimecres vinent.

Davant de la incapacitat per generar una alternativa a Sánchez, Tellado ha tornat a demanar al president del govern espanyol que convoqui eleccions. "Si el CIS li dóna sempre la raó i creu que guanyarà, per què no convoca unes eleccions? No les convoca perquè sap que les té perdudes. Vivim en una democràcia segrestada", ha remarcat el fins ara portaveu parlamentari del PP, que cedirà el testimoni a Ester Muñoz quan assumeixi la secretaria general del partit. Sánchez insisteix en la idea que vol aguantar fins al 2027, que és quan tècnicament acaba la legislatura, i té intenció de ser candidat malgrat els múltiples casos que l'assetgen i que l'han dut al moment de més debilitat des que és president.