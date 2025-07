Canvis al PP: Miguel Tellado serà el secretari general i Ester Muñoz ascendeix a portaveu al Congrés

Alberto Núñez Feijóo ja té triats els principals canvis al PP de cara al congrés d'aquest cap de setmana. Miguel Tellado, de la màxima confiança del dirigent gallec, serà el nou secretari general en substitució de Cuca Gamarra, mentre que Ester Muñoz ascendeix a portaveu al Congrés dels Diputats. Agafa el relleu, precisament, de Tellado, que deixarà el càrrec a la cambra baixa per assumir el funcionament de la maquinària del partit. Una tasca que ja va exercir al PP de Galícia al costat de Feijóo, que el va situar com a veu al Congrés en l'arrencada de la legislatura sorgida de les eleccions del juliol del 2023. És conegut per la duresa verbal i per saber-se moure entre bambolines.

Una dels últims encàrrecs que li ha fet Feijóo és el de posar el termòmetre als socis de Pedro Sánchez per saber si hi havia aigua a la piscina a l'hora de posar en marxa una moció de censura. Tant Junts com el PNB se'n van desmarcar ràpidament. El partit de Carles Puigdemont va demanar a Feijóo que es desplacés a Waterloo si volia saber què pensa sobre el futur de la legislatura a Madrid, i el PNB va deixar clar que esperarà al 9 de juliol, dia en què Sánchez compareixerà per explicar-se sobre la trama presumptament liderada per Santos Cerdán al PSOE. De moment, aquest dissabte hi haurà un comitè federal dels socialistes per abordar canvis al partit.

"Són dues persones joves amb experiència", ha remarcat Feijóo. Tellado té 51 anys, mentre que Muñoz en té 40. La futura portaveu parlamentària s'ha anat creant un tarannà combatiu -també a les xarxes socials- en referència als membres del govern espanyol, i té un paper actiu en les sessions de control. En els perfils que s'han publicat sobre ella en els últims mesos s'hi destaca que compleix amb els requisits que busca Feijóo per rejovenir les cares del partit i competir amb Vox, que té en el votant jove bona part de la bossa que li ha permès créixer en els últims mesos. El perfil mediàtic de Muñoz s'ha vist premiat en l'última legislatura en programes de màxima audiència.