Feijóo revifa la moció de censura i torna a temptejar els socis de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat l'empresonament de Santos Cerdán per tornar a revifar la moció de censura i ha donat ordres de temptejar els socis de Pedro Sánchez, per veure si li donarien suport. A les portes del congrés que l'ha de refermar com a president del partit, Feijóo ha encarregat a Miguel Tellado que truqui els grups que donen suport al govern del PSOE. "Ara mateix són l'únic obstacle perquè els espanyols parlin i poder reparar tanta decadència", ha apuntat a través de les xarxes socials.

La moció de censura no té, ara com ara, els suports necessaris per tirar endavant. Feijóo necessitaria fer compatible el suport de Vox amb el de partits com Junts, el PNB, ERC o EH Bildu. Els nacionalistes catalans i bascos, que en altres moments podien pactar amb naturalitat amb el PP, són ara lluny d'una entesa que necessitaria també el concurs de l'extrema dreta. Pel que fa a republicans i abertzales, no contemplen donar suport a un govern de les dretes, més enllà de crítiques al PSOE i als casos de corrupció que envolten el partit.

Conscient d'això, Sánchez ha desafiat el PP a presentar aquesta moció, que a dia d'avui no té opcions de prosperar. Feijóo també ho sap i per això, més enllà de demanar dimissions i denunciar una situació insostenible, no s'atreveix a fer un pas que podria convertir-se en un baló d'oxigen per al president del govern espanyol, que tindria l'oportunitat de reactivar la majoria de la investidura, ara com ara inoperativa. Sánchez manté que vol esgotar la legislatura i que les eleccions seran el 2027.

A tot plegat s'hi afegeix que l'independentisme continua pendent del compliment d'acord importants, que necessiten la complicitat de la Moncloa. La reforma del finançament n'és un bon exemple, amb la comissió bilateral prevista per al 14 de juliol i fites importants el 2026. També el traspàs de Rodalies que ha pactat ERC o la delegació de les competències en immigració, pactades per Junts. El català a Europa també requereix de l'impuls del govern espanyol, i el PP s'hi ha oposat. La caiguda de Sánchez tindria conseqüències.