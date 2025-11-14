Illa intenta anar de bracet amb les Balears per «posar seny» amb el finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya i les Balears posin "seny sobre la taula" i "deixin enrere els retrets" en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que tindrà lloc el pròxim dilluns. En aquesta trobada, a banda de parlar del sostre de despesa, també s'obrirà el debat del finançament, per reformar un model que perjudica Catalunya, però també les Illes o el País Valencià.
En un esmozar informatiu organitzat per Premsa Ibèrica a Palma (Illes Balears), Illa ha reclamat a les autonomies "rigor i mirada llarga" per abordar aquest debat. Ha fet aquestes declaracions abans de reunir-se amb la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, que discrepa del model presentat per Catalunya, però que també demana que el nou sistema respecti el principi d'ordinalitat.
Aqueta qüestió és un dels eixos fonamentals que planteja la part catalana, i es basa en què les comunitats que més aporten al sistema no sortin perjudicades després de contribuir a la solidaritat. Les Illes són un dels territoris més perjudicats per l'actual sistema. "Hi ha un ampli consens que el model actual està caducat. No respon a les necessitats reals", ha sentenciat el president català.
Durant la seva intervenció, Illa ha insistit que els anteriors presidents de Catalunya i les Balears van coincidir en la necessitat de millorar l'actual model de finançament, que està, segons ha afirmat, "caducat des del 2014". "Revisar-lo és defensar la justícia social i el progrés econòmic per a tothom", ha remarcat el president.
Illa ha recordat que Catalunya ha fet una proposta que aposta per un "marc financer clar" i unes "regles iguals per a totes les comunitats". "Catalunya no vol expulsar-se responsabilitats, vol el màxim autogovern en tots els àmbits. I no ho fem per queixar-nos i encara menys per confrontar", ha subratllat.
"Intensificant els treballs"
Preguntat pels avenços amb el ministeri d'Hisenda per tancar aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya, Illa ha defensat que el Govern està "intensificant els treballs i fent camí". El president ha reiterat els compromisos adquirits amb ERC per aquest model i s'ha mostrat "confiat" que la proposta tirarà endavant.
Illa ha fet aquestes declaracions tres dies abans de la reunió del CPFF. En l'ordre del dia hi ha els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament. Tanmateix, no està previst que Hisenda presenti una proposta concreta sobre finançament, sinó que es limitarà a donar les claus sobre com vol que sigui.