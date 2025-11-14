Íñigo Errejón, a judici per agressió sexual

Íñigo Errejón anirà a judici per un presumpte delicte d'agressió sexual contra l'actriu Elisa Mouliaá. Així ho ha decidit el jutge Adolfo Carretero en una interlocutòria que ha emès aquest divendres des del jutjat de Madrid que investiga els fets. Els fets van ocórrer en una nit de finals d'octubre de 2021 quan Errejón va convidar l'actriu a la presentació del seu llibre després de mesos en què havien mantingut converses privades a través de xarxes socials.
Mouliaá sosté que en acabar l'esdeveniment se'n van anar a prendre unes cerveses a un bar proper i ella, que ja tenia previst acudir aquella nit a una festa a casa d'un amic, "per educació" va convidar el polític. L'actriu havia denunciat que, en aquella festa, l'exdiputat de Sumar i veu fundadora de Podem la va dur per força a una habitació i li va fer tocaments sense consentiment. A banda de la denúncia de Mouliaá, també van sorgir altres denúncies anònimes a través de xarxes socials que va recollir la periodista Cristina Fallarás. Arran de les acusacions, Errejón va plegar de portaveu de Sumar al Congrés i va abandonar la política activa.
La declaració de Mouliaá "és coherent"
L'instructor processa Errejón després de tretze mesos d'investigació en què ha pres declaració al mateix Errejón, a Mouliaá, testimonis i psiquiatres. El jutge considera que “els indicis existeixen i no han estat totalment desvirtuats per la versió de l'investigat, la seva prova pericial i documental”. Per això, entén que “el procediment no pot ser arxivat”. Carretero entén que com que no hi ha testimonis presencials dels fets i en comptar amb alguns testimonis de referència i proves pericials, "el principal indici probatori" és la declaració de Mouliaá.
L'instructor incideix que Mouliaá "no tenia cap enemistat, odi o venjança" contra Errejón, "sinó més aviat tot al contrari" i subratlla que "la seva declaració és coherent en l'essencial". "Les possibles llacunes o contradiccions les va aclarir davant aquest instructor, després d'un llarg i exhaustiu interrogatori, en què en tot moment va mantenir la coherència, explicant que si no va reaccionar davant l'abús més ràpidament va ser perquè estava atordida, bloquejada davant la situació", recalca.
El relat dels fets de la denunciant
D'acord amb el relat de Mouliaá, ja al cotxe Errejón va adoptar "una actitud dominant" i a l'ascensor directament l'hauria agafat "fortament" de la cintura i besat "de manera violenta", "deixant-la sense respiració". Un cop a la festa i, després de ballar i xerrar amb altres assistents, l'hauria portat "per la força" a una habitació, on s'haurien produït diversos tocaments "sense el consentiment" de l'actriu. L'actriu descriu en la denúncia que Errejón li va treure el sostenidor, li va proferir frases "lascives" i tot seguit la va empènyer sobre el llit, va treure's el membre i li va fer tocaments.
"Paralitzada", "va ser en aquell moment quan li va dir que ella volia seguir a la festa". Errejón li hauria contestat que "sortia de l'habitació amb la condició que en 20 minuts tots dos havien d'anar a casa". "Van estar una estona més a la festa", però es van traslladar ràpidament en un mateix cotxe al domicili del polític. Allí, "sense mediar paraula", ell hauria reprès els tocaments. Ella "li va comentar que s'estava sentint molt incòmoda", que li estava semblant "molt violent", i finalment li va dir: "Íñigo, només sí és sí, sembla mentida que m'estigui passant això amb tu", aturant-se aquí el relat.
Errejón nega l'agressió sexual
Errejón ha negat la versió de l'actriu i només reconeix haver-li fet un petó a l'ascensor i haver-li fet tocaments, "però tot això amb el seu consentiment". Cap dels testimonis que han declarat a la investigació van presenciar els fets, atès que es van desenvolupar en intimitat. En el marc de la investigació, els testimonis van manifestar que no van veure res anormal ni tampoc no se'n van adonar si Mouliaá estava o no sota els efectes de l'alcohol. Un d'ells sí que va declarar que l'actriu l'endemà al matí li va dir per telèfon que el dirigent era "un bavós i que el va haver de parar". Segons el jutge, "les proves pericials reforcen la versió de cadascuna de les parts".
El comunicat d'adeu a la política institucional, en què admetia haver arribat "al límit de la contradicció entre la persona i el personatge", va desencadenar l'explosió del cas. La d'Errejón era més que la renúncia d'un polític enfangat per acusacions de violència masclista i assetjament sexual. Era la caiguda de qui actuava en contradicció amb el que pregonava. La seva condició de veu amb ascendent en l'esquerra espanyola de l'última dècada, que alçava la bandera del feminisme, tacava l'espai polític que havia ajudat a construir.