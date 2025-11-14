ERC demana al govern espanyol que garanteixi un 5% de cançons en català a les ràdios musicals

Proposta d'ERC al Congrés per incrementar la presència del català als mitjans. Els republicans han registrat una proposició no de llei en la qual s'insta el govern espanyol a garantir que un 5% de cançons de les ràdios musicals siguin en català, vasc, gallec i occità. D'aquesta manera, els republicans creuen que es corregiria el "dèficit de presència" de les llengües cooficials en aquestes emissores. El text es presentarà a debat de la Comissió de Cultura de la cambra baixa espanyola i suposaria una modificació de la llei de comunicació audiovisual per incloure aquesta obligació. El grup d'ERC a Madrid també proposa mesures de suport a les empreses de radiodifusió perquè puguin incorporar un catàleg d'artistes i produccions musicals en aquestes llengües cooficials.\r\n