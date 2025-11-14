Vicent Marzà, eurodiputat de Compromís, triomfa amb una original oferta de feina

L'esquerra busca el seu lloc a les xarxes socials, cada cop més propicies a difondre missatges de l'extrema dreta. Doncs qui ha trobat una bona via a través de l'humor i els mems ha estat Vicent Marzà, eurodiputat de Compromís. L'exconseller d'Educació, Cultura i Esports al País Valencià s'ha quedat sense community manager i ha decidit compartir l'oferta de feina a través de xarxes socials de la manera més peculiar, però a la vegada generant una bona repercussió.
Marzà ha compartit un carrusel d'imatges fetes amb l'aplicació Paint en què explica que busca un gestor per a les xarxes socials. Acompanyat de mems, l'eurodiputat de Compromís explica que la feina es basa en la gestió de les xarxes, l'edició de vídeo i imatge i desenvolupar nous canals de comunicació. El contracte és a temps complet fins al 31 d'agost de 2026 amb la possibilitat de prorrogar-lo fins al 2029. "Valoro molt positivament el treball en equip, el coneixement d'idiomes i ser original a l'hora d'adaptar missatges", diu.
El representant de Compromís també diu que cal tenir ganes de lluitar contra la "internacional feixista", contribuir que hi hagi un "govern decent" al País Valencià i tenir idees comunicatives "trencadores". L'oferta de feina més formal es pot consultar a la web del partit valencià. El lloc de feina és d'assistent parlamentari acreditat i consisteix en comunicació, xarxes socials i disseny gràfic.
Marzà és eurodiputat de Compromís, però en l'últim cicle polític ha ocupat espais de rellevància al País Valencià. Després d'una sòlida trajectòria vinculada a l’educació pública, va entrar com a diputat a les Corts Valencianes el 2015. Sota el govern del Botànic va ser conseller d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, càrrec que va ocupar fins al 2022, abans de l'arribada del PP del ja dimitit Carlos Mazón. Des del càrrec, però, va poder impulsar polítiques com la gratuïtat de llibres, la reducció de ràtios o l’impuls del plurilingüisme.