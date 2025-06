Sánchez confina la crisi al PSOE i desafia la dreta a presentar una moció de censura

Si la setmana passada Pedro Sánchez compareixia visiblement afectat, aquest dilluns ha intentat, de nou a la seu del PSOE, el president del govern espanyol i secretari general del partit ha intentat començar a recuperar posicions. Tant en les formes, amb un rostre menys compungit i una veu més ferma, com en el fons, amb una bateria de mesures per buscar la complicitat dels socis d'investidura, l'intent de confinar els escàndols de corrupció al partit, la confirmació que no hi haurà un avançament electoral i un desafiament al PP i Vox. Si s'atreveixen, que presentin una moció de censura, un extrem que ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal s'han atrevit a explorar, malgrat exigir la dimissió del líder del PSOE.

Després d'una reunió maratoniana a l'executiva federal, Sánchez ha volgut llançar tres missatges, més enllà de reiterar les disculpes i titllar de "repugnants" els missatges que han anat sortint i que fan referència a dones que es repartien entre els membres de la trama de presumpta corrupció. El primer és que el PSOE és un partit "net". Un dels principals temors a les files socialistes és que el cas, que ara afecta Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, escali i es converteixi en una trama de finançament irregular que afecti tota l'estructura del partit. Per això, Sánchez no només ha volgut emmarcar els escàndols en l'àmbit orgànic -no pas al govern espanyol, on de nou ha dit que no pensa fer canvis- sinó, més concretament, a la secretaria d'organització del partit, pilotada primer per Ábalos i després per Cerdán.

En aquest àmbit s'emmarca la mesura de situar un equip de transició per assumir les tasques que feia Cerdán fins al comitè federal del 5 de juliol, data clau al calendari. Serà aleshores quan s'escollirà el nou secretari d'organització. Mentrestant, la direcció federal ha situat tres responsables polítics -la presidenta del partit Cristina Narbona; la diputada del PSC Montse Mínguez; i el secretari d'Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón- i una responsable orgànica -la gerent, Ana María Fuentes- al capdavant d'una de les àrees més rellevants del partit. Els dos homes de confiança de Sánchez dels últims anys, Ábalos i Cerdán, ja no formen part del partit. El primer ha estat expulsat aquest mateix dilluns; el segon, ha demanat la baixa voluntària el mateix dia que ha lliurat l'acta de diputat.

Una altra mesura de caràcter intern, anunciada ja la setmana passada, és l'auditoria externa, una pràctica habitual al PSOE que ha volgut destacar Sánchez. L'executiva federal ha aprovat l'estat dels comptes de 2024, perquè els ha de lliurar al Tribunal de Comptes abans d'acabar el mes, i no s'han detectat irregularitats. De tota manera, el secretari general del partit ha garantit una nova auditoria, que permetrà en els pròxims mesos fer una "triple comprovació" dels comptes del partit. "No hi ha cap organització política que se sotmeti a tants controls que no exigeix la llei", ha remarcat.

Refer confiances amb els socis

Sánchez té clar que vol resistir fins al 2027, però perquè això tingui sentit, però, cal refer confiances amb els socis. El segon missatge va en aquest sentit, amb mesures per donar explicacions i donar protagonisme als partits que el van situar a la Moncloa l'any 2023. El president ha anunciat que impulsarà una comissió d'investigació al Congrés per saber "la veritat" sobre el cas Koldo. Alhora, també compareixerà davant dels grups parlamentaris per donar explicacions -aquest dimecres, de fet, ja hi ha sessió de control- i entomar les crítiques que arribaran des de la bancada de la dreta. Aquesta setmana, el president del govern espanyol també es reunirà amb els socis per mirar de reconduir la situació. "Adoptarem totes les mesures proporcionals i útils que es plantegin", ha dit.

El president espanyol també ha volgut tranquil·litzar els socis, que fa dies que reclamen més contundència i un "resset" al govern espanyol perquè la legislatura tingui sentit. Tot i que ha tornat a descarar fer canvis al consell executiu i tampoc ha anunciat mesures concretes per acabar amb la corrupció als partits polítics, Sánchez sí que ha refermat el seu compromís amb "l'agenda social i de transformació", amb el "full de ruta" del govern i amb els compromisos assumits en el debat d'investidura. Tot plegat, mentre ERC i Junts estan a l'expectativa de com afectarà la crisi a l'Estat als calendaris i les negociacions dels acords subscrits amb els socialistes. Els republicans admetien aquest dilluns que el cas Cerdán és un "esvoranc important" a la legislatura.

No deixar el país en mans de PP i Vox

En tot cas, Sánchez té clar que ha de resistir, perquè una convocatòria electoral ara seria devastadora per al PSOE. Així, si la setmana passada el missatge va ser de disculpes i d'escenificar la gravetat de la situació, avui ha intentat contraatacar i tornar a prendre la iniciativa davant la pressió de PP i Vox. Així, ha desafiat la dreta a presentar una moció de censura, conscient que no tenen una majoria viable ara com ara perquè tiri endavant. De fet, Feijóo ha constatat que la situació és insostenible, però sap que una moció de censura no tindria recorregut i serviria només per donar oxigen a Sánchez. "El que és democràtic no és fer dimitir el president, sinó articular una majoria parlamentària a partir d'un projecte alternatiu de país", ha dit el president del govern espanyol.

I de nou, com va fer dijous passat, ha contraposat l'actuació del PSOE a la dels seus rivals. "No som perfectes, però som intransigents quan la corrupció ens afecta", ha assegurat, i ha garantit que, a diferència del PP, els socialistes "no perseguiran denunciants ni crearan una policia patriòtica, ni destruiran proves ni tindran una seu pagada amb diners negres". "Si el PP i Vox volen tenir un mínim de credibilitat, que demanin la dimissió dels presidents autonòmics esquitxats per corrupció, de finançament irregular o de negligències en la gestió de catàstrofes", ha indicat. En la mateixa línia, i conscient que la majoria social favorable al govern actual és com a mínim dubtosa, ha descartat facilitar que el país quedi en mans de PP i Vox: "Seria una gran irresponsabilitat". O moció de censura, o Sánchez fins al 2027.