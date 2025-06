ERC avisa el PSOE que la corrupció és un «esvoranc greu» per a la legislatura

ERC ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que la corrupció és una "línia vermella" que "complica l'agenda política" de la legislatura -basada en les negociacions dels acords que els republicans consideren claus i estructurals, com el finançament singular o Rodalies-. "Ens trobem un esvoranc greu", ha avisat el vicesecretari de comunicació i portaveu del partit, Isaac Albert, en una roda de premsa aquest dilluns, arran de la crisi provocada pel cas Cerdán.

Mentre Sánchez anunciava un equip de transició per assumir les tasques del fins ara secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ERC li demanava "fer net, caigui qui caigui" per reconduir la situació. Durant la roda de premsa, Albert ha reclamat al president espanyol que auditi els ministeris afectats i el mateix partit socialista per saber a qui afecta el cas que ha posat fi a la carrera política de Cerdán.

"Hi ha uns acords, uns objectius que ens hem marcat que necessitem que avancin", ha subratllat el portaveu republicà respecte dels pactes amb els socialistes. En aquest sentit, ha explicat que el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha liderat -juntament amb el portaveu al Congrés Gabriel Rufián- les converses que s'han mantingut els darrers dies amb Sánchez, així com amb representants del PSOE, Junts, Bildu i BNG per abordar la situació que complica la legislatura al Congrés dels Diputats.

El portaveu republicà ha detallat que hi ha voluntat que es produeixi una reunió entre Junqueras i Sánchez, per a la que encara no hi ha una data concreta, i ha assenyalat que la qüestió de confiança no està sobre la taula de les converses perquè és una decisió del president espanyol.

Així, ERC ha insistit que no són socis del govern espanyol, sinó que formen part del "grup de la investidura", i ha exigit "acabar amb la impunitat dels corruptors": "No estem parlant d'una desavinença política, sinó de corrupció. És greu", ha conclòs Isaac Albert.

Rodalies i finançament

Algunes de les qüestions que els republicans aborden amb els socialistes són el traspàs de Rodalies i el finançament singular. En aquest sentit, Albert ha explicat que a mitjans d'aquesta setmana es presentaran els estatuts de l'empresa mixta de Rodalies: "Queden serrells per tancar i esperem tenir concreció", ha dit el portaveu, que ha assegurat també que, de moment, no hi ha noms sobre la taula per a la presidència de l'empresa.

Quant al finançament, ERC ha reiterat que s'ha produït un "alentiment" en la negociació, però ha subratllat que no es resignen, sinó que exerciran la "màxima pressió".