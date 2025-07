Els pressupostos seran la qüestió de confiança: com se'n sortirà Sánchez?

Després de la desfeta del PSOE a les municipals i autonòmiques de la primavera del 2023, Pedro Sánchez va decidir convocar eleccions al Congrés dels Diputats i, contra tot pronòstic, va poder continuar a la Moncloa gràcies al compromís per l'amnistia. El calendari de la negociació de la investidura va impedir l'aprovació dels pressupostos per al 2024 en temps i forma. Ni tan sols es presentarien: quan, mesos després de l'arrencada de la legislatura, Pere Aragonès va liquidar la legislatura catalana i va citar els catalans a les urnes el 12 de maig de l'any passat, el govern espanyol va desar-los al calaix. Amb tot en contra, Sánchez s'ha compromès aquest dilluns a presentar els comptes per al 2026.

Seran uns pressupostos amb un component de qüestió de confiança, tenint en compte que el líder del PSOE travessa el moment més delicat en el càrrec des que va arribar a la presidència del govern espanyol. Té complicat reunir una majoria: socis habituals com ERC alerten que el finançament singular no circula al ritme adequat, Junts té carpetes pendents de pes -el català a Europa, altra vegada ajornat, i el traspàs de les competències en immigració- i Podem ha decidit fa setmanes trencar amarres amb els socialistes. Com s'ho farà Sánchez per resistir? Els comptes poden ser l'última oportunitat del líder socialista, que encara que no els aprovi té intenció de continuar a la Moncloa fins al 2027.

Sense el finançament, negativa d'ERC

Pedra angular de l'acord que va permetre investir Salvador Illa, el finançament és clau perquè ERC pugui validar uns pressupostos a l'Estat. Oriol Junqueras, president dels republicans, ja ha advertit que per arribar a nous acords -els comptes- cal complir amb els anteriors -el model singular-. De moment, els avenços són escassos: l'ampliació de la capacitat de recaptació de la Generalitat no registra novetats en la negociació amb el Ministeri d'Hisenda, i Junqueras en culpa directament María Jesús Montero. Les converses "van malament", com ha insistit aquest dilluns el dirigent republicà. Si no hi ha acord, ERC presentarà una proposició de llei pròpia perquè Catalunya recapti els impostos.

Reunió amb Puigdemont: ara sí?

Carles Puigdemont sempre explica que l'entorn de Sánchez el va sondejar per reunir-se amb ell a finals del 2023, aprofitant una visita del president espanyol al Parlament Europeu. No es va produir, i la trobada s'arrossega des d'aquell moment. El líder del PSOE ha insisit en el balanç de final de curs que té intenció de citar-se amb tots els "interlocutors", sense descartar el líder de Junts, que no vol una cita merament cosmètica. La formació independentista volia tanca ja la carpeta del català a Europa per abordar el finançament singular, però l'entrada de Santos Cerdán a la presó ha desfigurat la relació amb els socialistes. Sense resultats previs, els comptes no tindran el seu suport.

La porta tancada de Podem

Un dels principals problemes que té Sánchez és que ha perdut part del flanc situat a l'esquerra del PSOE. Si bé ha sabut anar engreixant la relació amb Sumar -l'ampliació dels permisos de maternitat i paternitat en són l'exemple-, la ruptura de Podem amb Yolanda Díaz ha suposat un llast per al president espanyol. Pablo Iglesias, Irene Montero i Ione Belarra interpreten que el moment afavoreix el seu projecte, exhibeixen distància -i duresa- amb el president espanyol i intenten pescar vots en un context en què la dreta i l'extrema dreta tenen pràcticament assegurat governar, si es compleixen les enquestes. Tindrà Sánchez pressupostos? Li caldrà més que voluntat de resistència.