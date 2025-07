Junqueras alerta que la negociació per recaptar els impostos «va malament» i en culpa Montero

Oriol Junqueras ha volgut que bona part de l'executiva d'ERC l'acompanyés al faristol en la roda de premsa celebrada aquest dilluns a la seu del partit. La intenció era fer una valoració -positiva- de la imminent llum verda del consell de ministres a la nova empresa que ha de gestionar el traspàs de Rodalies. El finançament singular, objecte de negociació entre els republicans i l'Estat -i que va suposar la pedra angular de l'acord d'investidura de Salvador Illa-, ha acabat centrant bona part del focus. El problema, segons Junqueras, és que les converses sobre la recaptació d'impostos "van malament", i n'ha culpat directament la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

"No sé si hi haurà un acord, però si he de jutjar per com ha anat fins ara, diria que serà molt difícil", ha apuntat el president d'ERC, en referència a la proposició de llei sobre recapatció d'impostos vinculada al finançament singular. "Segur que la presentarem", ha indicat el dirigent republicà. La prioritat és arribar a una entesa amb el Ministeri d'Hisenda, però de moment s'està concretant, i per això Junqueras ha elevat el to contra Montero, que també serà candidata a la Junta d'Andalusia per part del PSOE. Una circumstància que, segons els republicans, és clau per entendre el seu posicionament en la negociació sobre el nou model, que hauria d'estar en funcionament el 2026.

Segons Junqueras, fins i tot el PSC -que és qui s'asseu institucionalment a la taula amb el PSOE a l'hora de parlar del finançament, com va passar en la comissió bilateral celebrada fa exactament dues setmanes- preferiria que fos Catalunya qui recaptés els impostos. "Hi ha molta gent que està treballant en això des de fa molt de temps. Arribaran a conclusions molt semblants a les que ERC defensa", ha indicat el president dels republicans, en referència a la feina que estan fent els experts per bastir com ha de ser el nou model de finançament. Com que aquesta qüestió és "imprescindible", Junqueras ha garantit que es defensarà a Madrid "amb tota la intensitat" davant dels socialistes.

"Potser li hem de fer entendre en aspectes que per al PSOE siguin molt importants", ha assenyalat el dirigent republicà, que ha garantit que seran "convincents" a l'hora de negociar amb l'equip de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol, en la compareixença de final de curs, ha indicat que té té intenció de complir els dos anys que queden de legislatura. "El nostre compromís és amb Catalunya. Si això és compatible amb Sánchez, d'acord. Si no, farem servir la nostra capacitat argumentativa", ha determinat Junqueras, que també ha dedicat crítiques al PP per tancar la porta al finançament. La majoria de comunitats autònomes estan governades per dirigents populars.