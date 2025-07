«Mai hauria investit Collboni sense un paper signat»: Alberto Fernández sacseja el PP

L’ombra d’Alberto Fernández Díaz continua sent allargada al PP. Una entrevista a l’exregidor al mitjà Tot Barcelona ha sacsejat el partit. S'hi despatxa a gust amb Daniel Sirera i la decisió de la formació de fer alcalde Jaume Collboni, fa tot just dos anys. "Mai l’hauria investit sense un paper signat", assegura l'exdirigent, avui retirat del primer pla, però no del seguiment de l’actualitat municipal, que viu amb passió.

Fernández manté ascendència entre la militància barcelonina i no vol renunciar a participar del debat sobre la ciutat. Fa uns mesos, la presentació en societat de la plataforma Barcino5G, impulsada per l'exregidor i que aplega figures de la societat civil, va generar malestar al PP, on alguns veuen els moviments de l'exdirigent com la voluntat de tornar al primer pla.

En l’entrevista esmentada recorda que, sent líder del PP català, va pactar una investidura de Jordi Pujol, tot i que explicita les diferències: "Hi havia un acord per escrit, amb continguts reals i d’impacte". I diu en to d’advertiment: "El temps dirà -i sobretot les urnes diran- si aquell minut de glòria de la investidura es converteix en una condemna electoral. En tot cas, Fernández no qüestiona obertament Sirera com a cap de cartell i es mostra favorable al fet que un alcaldable pugui presentar-se en dues ocasions als comicis. En canvi, qüestiona que el PP s'hagués afegit a vots de reprovació contra Collboni propiciats des dels comuns.

L’exregidor no es talla un pèl a l’hora de valorar la pretensió de Sirera de reproduir a Barcelona l’èxit electoral de Xavier García Albiol a Badalona, on governa amb majoria absoluta: "Tot és reproduïble… Si trobes la persona indicada. A partir d’aquí, d’aquí a dos anys veurem si és possible repetir el que ha passat a Badalona. Per ara, les enquestes no diuen això". I apunta una dada: en les properes municipals, per primer cop, el PP es presentarà a Barcelona com a alternativa a un alcalde a qui han investit.

Les declaracions de Fernández es produeixen en un moment de malestar intern al PP de Barcelona, com ha informat Nació. Hi ha tensions entre Sirera i la direcció dels conservadors a la demarcació, en mans de l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Sirera conserva bona entrada a Génova i és un dels dirigents amb bona interlocució en diversos àmbits del partit. Per proximitat generacional, també se li atribueix accés al president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla.

La doble vara de Génova

El moviment d’Alberto Fernández obre un altre front intern davant Sirera, amb qui manté un llarg enfrontament. El fernandisme encara roman actiu a Barcelona. I traspua ferida pel que alguns al partit consideren una doble vara de mesurar per part de Génova. Recentment, la fins ara regidora Àngels Esteller, molt propera a Fernández, va abandonar el consistori per concentrar-se en la seva tasca de diputada al Parlament. D’aquesta manera, Sirera controla amb més força el grup municipal.

Génova veu malament que un dirigent acumuli dos llocs de representativitat institucional. Però fonts del partit assenyalen que "s'és molt intransigent amb els díscols o els no oficialistes i molt laxe quan es tracta de quadres ben vistos per la cúpula". Així, Esteller ha hagut de deixar la regidoria i Lorena Roldán -propera a Alejandro Fernández- ha estat "convidada" a deixar l'escó a la cambra alta per concentrar-se en la seva feina com a diputada al Parlament. Les mateixes fonts, en canvi, assenyalen un Sirera que, a més de regidor, és diputat provincial. O Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels i diputat al Parlament.