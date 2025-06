L'oposició furga en el punt dèbil de Jaume Collboni i el reprova per la manca d'acords

L'oposició ha castigat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb una votació amb tints de reprovació. El vot de Junts, BComú, PP i Vox ha servit per aprovar al plenari municipal una proposta que recorda a l'executiu socialista la manca de grans acords durant tot el mandat, i que censura la manera d'operar del govern del PSC. De tota l'oposició, només s'ha separat ERC de la crítica esfèrica al model Collboni, tot optant per l'abstenció.

La proposta que arribava al plenari extraordinari ja era clara. Els dos principals grups de l'oposició havien acordat que els punts que calia tractar eren "la incapacitat de l’alcalde Jaume Collboni i el seu equip de Govern d’arribar a acords amb la resta de grups municipals" així com "la seva incapacitat per impulsar accions de ciutat amb amplis suports i constatar la seva debilitat estructural". També es reclama al text presentat que l'executiu socialista deixi d'anunciar iniciatives "que posteriorment no es concreten ni executen".

Pel que fa al nucli de la crítica, és evident que tant Junts com BComú capitalitzen ara el que feia temps que advertien: que si Collboni no els feia prou concessions, no tindrien al·licients per mostrar-s'hi propers, o per aprovar-li grans mesures promeses pel PSC. L'alcalde socialista s'ha mostrat habitualment tranquil davant la manca d'alternatives polítiques al seu executiu, però les principals forces de l'oposició també van concloure, arribat el 2025, que podrien explotar les vergonyes d'un govern en minoria fins al final del mandat. Aquesta posició queda especialment emmarcada en una cursa lenta que ja fa temps que s'obre pas cap a les pròximes municipals, tal com va detallar Nació el gener passat.

Darrerament, aquest clima ha cristal·litzat amb frustracions explícites del govern de Collboni. Si els comuns ja van sortir de l'equació dels pressupostos municipals d'aquest any amb una defensa aferrissada de l'actual funcionament de la reserva del 30% d'habitatge protegit als nous edificis i les grans rehabilitacions, la força liderada per Janet Sanz va repetir moviment recentment per explicar la seva negativa -crucial- per aprovar una modificació de crèdit de 100 milions d'euros ambicionada per l'executiu municipal. El 30% és una línia vermella, insisteixen des de Barcelona en Comú.

Mentrestant, justament amb la mateixa carpeta, la de la reserva obligatòria d'habitatge protegit, el PSC i Junts s'han distanciat. Després de compartir argumentari durant anys, l'entesa no ha estat possible a l'hora de la veritat. Així, el cap de files juntaire, Jordi Martí Galbis, va anunciar aquesta setmana que donava per trencades les negociacions per reformar la mesura del 30%. Sense aquest suport, Collboni tornava a certificar la manca de suports per complir una de les seves promeses electorals. I així se li ha recordat en el plenari d'aquest divendres.

“No ha aprovat cap nou pressupost, no ha aprovat el PAM, no ha incorporat ERC al seu govern com de manera pomposa, pública i solemne va anunciar en aquest plenari i no ha tirat endavant la modificació de crèdit de fa uns dies de 100 milions”, ha reblat el president del grup municipal de Junts.

Al seu torn, Janet Sanz ha furgat en la mateixa realitat, però ha afegit un nou element, tot reclamant al govern Collboni que aturi la voluntat de desnonar diverses famílies a Vallcarca per tirar endavant els plans urbanístics previstos. “Han d’aturar els desnonaments que han activat al barri de Vallcarca. Hi ha 13 infants que no s’ho mereixen”, ha subratllat la representant dels comuns.

Mentrestant, PP i Vox han posat l'accent en la decepció respecte al tarannà de l'alcalde socialista, a qui han acusat d'assimilar-se a la seva predecessora, Ada Colau.

Alhora, una ERC especialment abocada a les negociacions amb els socialistes, prova de trobar el seu lloc. Mentre que ha defensat que els únics grans èxits de Collboni tenen a veure amb la incidència del grup republicà, també ha lamentat que Junts i BComú hagin volgut reprovar l'alcalde socialista. “Vostès han convertit la rebequeria en reprovació”, ha etzibat el regidor Jordi Coronas.

En el torn de respostes, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha limitat a respondre el grup de Junts. La responsable d'Urbanisme ha lamentat que el principal grup de l'oposició s'hagi aixecat de la taula respecte a la reforma del 30% abans de la data que el mateix PSC havia posat com a límit, l'1 d'agost. Bonet ha interpel·lat Jordi Martí Galbis, tot assegurant que el tarannà de Junts actual s'ha allunyat de la voluntat negociadora de Xavier Trias. "Avui, a l'escola Trias, vostè suspendria", ha conclòs la primera tinent d'alcaldia del govern Collboni.