Junts respon l'ultimàtum de Collboni: dona per trencades les negociacions per la reforma del 30%

Al govern de Jaume Collboni se li ha complicat a l'últim moment un dels principals reptes que tenia aquest mandat: la reforma de la reserva obligatòria del 30% d'habitatge protegit a cada nou edifici o gran rehabilitació que es faci a Barcelona. Recentment, l'executiu del PSC va deixar anar un ultimàtum en forma de pressing a Junts, la seva principal aliada per aconseguir la modificació urbanística que Collboni va prometre en campanya electoral. Ara, el cap de files de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, ha respost: dona per trencades les negociacions per la reforma del 30% i anuncia el seu vot contrari als plans del govern municipal.

Martí Galbis ha acusat l'alcalde de no "arromangar-se" per arribar a acords. Per exemple, ha puntualitzat que si la seva força demanava la reducció de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) fins a un 4%, l'equip de govern estava disposat a acceptar la rebaixa, però només fins al 2%. Així, també hi ha hagut altres matisos que hi haurien col·laborat. Una de les peticions de Junts és que l'obligació del 30% de pisos protegits només apliqués per a construccions de més de 1.000 metres quadrats, ampliant l'actual norma dels 600 metres quadrats. Tampoc hauria estat atesa. "Ara com ara no és possible, el que fem és tancar aquesta carpeta", ha reblat el líder de la principal força a l'oposició.

Tot plegat dona resposta a l'anunci que va fer el tinent d'alcaldia Jordi Valls la setmana passada, quan va apuntar que si no hi havia un pacte per reformar la norma urbanística de manera imminent, el tema saltaria al pròxim mandat. "Si abans de l'1 d'agost no hi ha acord, aquest tema no es tornarà a obrir fins al 2028", va expressar. Malgrat això, altres fonts socialistes puntualitzaven que era una manera de remarcar la importància de les converses que hi havia en marxa. Ara, però, aquesta via de negociació s'ha trencat.

Així, el pas anunciat pels juntaires torna a posar de manifest les complicacions de l'executiu socialista -10 regidors- per sumar majories. El cas del 30% ho exemplifica. Aquesta és una de les mesures amb més pes simbòlic al consistori. Ha enfrontat obertament els dos exsocis de govern, PSC i BComú, i fins i tot va ser l'element que els comuns van utilitzar per argumentar la manca de suport als darrers pressupostos municipals proposats per Jaume Collboni. Amb Junts, l'entesa tampoc ha estat possible, malgrat que les dues forces fa temps que insisteixen en la urgència de retocar la normativa, després que s'hagin reduït substancialment els ritmes de la construcció privada de pisos a la ciutat.