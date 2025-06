«Pressing» de Collboni a Junts: o l'ajuden a reformar el 30% en habitatge ara o saltarà al pròxim mandat

El govern de Jaume Collboni esquerda la seva paciència amb la reforma de la reserva del 30% d'habitatge protegit als nous edificis i les grans rehabilitacions. Aquesta carpeta havia estat prioritària per als socialistes des de la campanya electoral. Tanmateix, dos anys després d'haver arribat a l'alcaldia, encara no s'ha aconseguit un acord per resoldre-ho. A hores d'ara, de fet, l'únic aliat decisiu que li queda és Junts, en aquest àmbit. Però l'entesa no està sent fàcil. Tant és així que el govern Collboni ja es planteja descartar la reforma del 30% aquest mandat i deixar-la per a més endavant, si no es desbloqueja de manera imminent.

L'encarregat de posar sobre la taula la maniobra de pressing a Junts ha estat el nou responsable de l'Àrea d'Habitatge, el tinent d'alcaldia Jordi Valls, en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser. "Si abans de l'1 d'agost no hi ha acord, aquest tema no es tornarà a obrir fins al 2028", ha expressat el regidor socialista, després de considerar que "ja s'ha debatut suficient" al voltant d'aquesta mesura en el que portem de mandat.

De fet, altres fonts amb ascendència en les negociacions asseguren que ja fa dos mesos que s'estan discutint els matisos de la possible modificació amb Junts i que no sembla que hi hagi una voluntat clara d'arribar a un acord. Tanmateix, se subratlla que les converses continuen vives i que encara hi ha temps per polir les diferències.

El PSC i Junts sumarien majoria absoluta justa i no requeririen de cap altre suport, si bé Collboni sempre ha defensat la idea d'arribar a consensos amplis, una realitat que fins ara se li ha resistit. Amb aquesta carpeta el gran dubte és si almenys s'aconseguirà seduir la formació liderada per Jordi Martí Galbis, l'hereu de Xavier Trias. Els que segur que no entraran a reformar-la, si no salta cap sorpresa, són BComú i el PP, per motius contraposats. A banda, ERC no troba cap al·licient per formar part de la fotografia final, ja que la nova versió de la norma urbanística que s'està treballant trepitja línies vermelles expressades per la mateixa Elisenda Alamany en una entrevista a Nació. Mentrestant, els dos regidors de l'extrema dreta de Vox no formen part de cap negociació, si bé no es pot concloure el sentit del seu vot en el moment de la veritat.

Fins ara, els juntaires han remarcat que estan a favor de modificar l'obligació de reservar el 30% dels pisos dels nous edificis o grans rehabilitacions per a habitatge protegit, però que volen influir en la forma final. També han posat sobre la taula la voluntat de moure el PSC en algunes postures de ciutat, com per exemple és la intenció d'arrencar-li el compromís de reduir l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) a la ciutadania.