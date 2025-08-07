Vaga als serveis de terra del Prat i altres aeroports els caps de setmana d'agost

UGT ha informat aquest dijous que convoca vaga els dies 16, 17, 23, 24, 30 i 31 d’agost dels serveis de terra del grup Menzies, que treballa per a les companyies aèries Emirates, British Airways, Avianca, Latam, American Airlines, EgyptAir, Turkish Airlines, Aer lingus, Norwegian, Wizz Air i Transavia.
L’aturada serà de 24 hores a les empreses Menzies Aviation Ibérica i Menzies Ground Services que operen als aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, el de Palma de Mallorca, el de Màlaga-Costa del Sol, el d’Alacant-Elx Miguel Hernández i el de Tenerife Sud. El sindicat justifica l’aturada del servei “davant els incompliments greus i reiterats dels acords laborals i de les condicions establertes per conveni”.
El sector aeri de l’organització sindical denuncia que Menzies “incompleix tant el cinquè conveni sectorial de handling com el primer conveni propi d’empresa”. Alhora, detalla que tampoc compleix “l’acord sectorial ratificat davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) el desembre de 2024, que va permetre desconvocar una anterior vaga”.
UGT concreta que “entre les vulneracions més greus” hi ha la "dels drets de subrogació, irregularitats als quadrants anuals i manca da plantilla”. El sindicat calcula que aquesta situació afecta més de 600 treballadors d’arreu de l’estat espanyol.
L’anunci d’aquesta aturada del servei se suma el que va fer el mateix sindicat aquest dilluns, en aquest cas per al personal de terra de Ryanair. La plantilla deixarà de treballar en diverses franges horàries a partir del 15 d’agost i la mesura afectarà 27 aeroports, inclòs el del Prat.