Sánchez intenta capejar la crisi: expulsió d'Ábalos i un equip de transició per rellevar Cerdán

Un equip de transició per assumir les tasques de Santos Cerdan i l'expulsió de José Luis Ábalos. Aquestes són les dues mesures que ha aprovat l'executiva federal del PSOE aquest dilluns, a proposta de Pedro Sánchez, que intenta capejar la crisi provocada pels escàndols de corrupció que acorralen el partit. Aquest equip interí farà les funcions de la secretaria d'organització fins al comitè federal del 5 de juliol, quan s'escollirà el relleu de Cerdán, i estarà format per la presidenta del partit, Cristina Narbona; la gerent, Ana María Feutes; la diputada del PSC Montse Mínguez, i el secretari d'Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón. En aquest comitè federal està previst que hi presentin "mesures de control i regeneració", i comptaran amb el suport de la Fundación Avanza.

Sánchez va comparèixer dijous, després que es fessin públics els documents que implicaven el secretari d'organització en la trama de corrupció que també afecta Ábalos i Koldo García. El president va demanar perdó, va admetre l'error haver confiat en Cerdán, i va anunciar una auditoria externa sobre els comptes del partit. Un dels temors és que el cas escali i es converteixi en un cas de finançament irregular del PSOE. També va anunciar una "reestructuració" de la direcció federal, que ara s'hauria de concretar. El president ja té sobre la taula alguns noms per rellevar Cerdán.

Les revelacions sobre la presumpta corrupció al PSOE han acabat amb la carrera política de Santos Cerdán. El secretari d'organització de la formació ha anunciat aquesta tarda que deixa el càrrec al partit i també l'acta de diputat. "Espero poder-me dedicar en exclusiva a la meva defensa", afirmava Cerdán en un comunicat emès després que un informe de l'UCO el situés a l'epicentre d'una presumpta trama per cobrar comissions. En concret, aquesta unitat de la Guàrdia Civil sosté que hauria cobrat fins a 620.000 euros en comissions irregulars i que, fins i tot, hauria pressionat per una tupinada en les primeres primàries que guanya Sánchez.

El president del govern espanyol és qui va situar Cerdán a la secretaria d'organització del PSOE després de destituir Ábalos com a ministre de Transports l'any 2021. El dirigent valencià, habitual de l'actualitat judicial en els últims mesos després de l'esclat del cas Koldo, també era l'encarregat de comandar la maquinària socialista. El seu substitut, a banda de governar la part territorial de la formació, també era qui greixava la relació amb Junts des que van arrencar les negociacions per investir Sánchez la tardor del 2023. Cerdán és l'interlocutor habitual de Jordi Turull. I és que la crisi pel cas Cerdán també té implicacions en l'agenda de pactes de Sánchez amb els socis d'investidura.