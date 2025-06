El PP intenta acorralar Sánchez pel cas Cerdán: «Ho sabia i ho ha tapat; no té escapatòria»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest diumenge que Pedro Sánchez, el seu govern i el mateix PSOE “no tenen escapatòria” després de l’informe de l'UCO que implica l’exsecretari del partit Santos Cerdán en una presumpta trama de corrupció. Feijóo, que ha tornat a titllar de “màfia” els socialistes, ha demanat “que confessin, que paguin i que dimiteixin d’una vegada”. El líder popular ha reclamat “una oportunitat per la política i perquè s’obri un temps per la decència”, i s’ha compromès a canalitzar a les urnes el “cansament general” i la “reacció cívica” davant els darrers esdeveniments. “Que es vagin preparant, perquè Espanya no es resignarà”, ha assegurat des d’Andalusia.