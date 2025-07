Niubó aposta per escurçar el procés de preinscripció per evitar nous caos amb les adjudicacions docents

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha plantejat avançar "una mica" o "escurçar" el procés de preinscripció per poder enllestir les adjudicacions docents al juny i evitar més caos com el d'enguany. En una entrevista a l'ACN, ha dit que l'objectiu ha de ser tenir les adjudicacions fetes "a finals de juny" per poder preparar el curs vinent amb les millors condicions. Per això, ha defensat que cal que el procés de preinscripció acabi abans, perquè tot és part del mateix "engranatge".

Niubó ha valorat que la "incidència" de les adjudicacions s'ha resolt "amb diligència" i ha destacat que es va publicar la nova llista d'adjudicacions "cinc dies abans del que s'havien publicat el curs passat". El Govern va fulminar el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, Enric Trens, el tècnic de rang més elevat que podia destituir de manera immediata, i va publicar una nova llista amb 2.898 canvis respecte a l'anterior i que els sindicats denuncien que continua tenint errors.

D'altra banda, Niubó ha explicat que el procés d'assignacions de places de Formació Professional (FP) està anant "bé" i que "ningú se n'anirà de vacances" fins que no finalitzin les assignacions abans del 31 de juliol. Sobre això, ha avançat que han augmentat els alumnes que han posat quatre o més opcions a la preinscripció -s'ha passat del 47% al 56%- i això facilita l'obtenció d'una plaça.

Enguany les famílies han pogut començar a presentar les sol·licituds de preinscripció el 12 de març. La llista d'alumnes admesos es va conèixer el 16 de juny i la publicació de les adjudicacions docents es va fer el 16 de juliol, tot i que es va haver de repetir el procés i les definitives es van saber el 21 de juliol. Ara, Niubó planteja començar abans aquest procés de preinscripció per poder també acabar-lo abans, o bé escurçar-lo en el temps.

En aquest sentit, ha insistit que s'ha de "reforçar la solvència tècnica" dels processos "complexos", com són la preinscripció escolar o les adjudicacions docents. Per això, Educació ha encarregat un pla al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per "reforçar" aquest procés concret.

El curs passat una de les principals crítiques va ser que molts docents van obtenir una plaça lluny de casa. Aquest juliol, Niubó assegura que "un percentatge molt alt" ha aconseguit una plaça entre la primera i la cinquena comarca que havien sol·licitat. I és que ha asseverat que un dels objectius principals d'aquestes adjudicacions és "guanyar estabilitat", cosa que, defensa, redundarà en una millora de la qualitat educativa.

Els docents de més de 55 anys podran fer dues hores lectives menys

D'altra banda, els docents de més de 55 anys podran acollir-se novament a la reducció de dues lectives a partir del curs 2025-2026. La resolució, que signa el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, es va aprovar el 25 de juliol i s'ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El text recorda que Govern i part social van acordar a principis de l'any passat el calendari "per a la recuperació de les condicions laborals relatives a la reducció de dues hores lectives al personal docent que tingui 55 o més anys". Cal recordar que aquesta condició laboral es va anul·lar arran de les retallades del 2010 provocades per la crisi econòmica del 2008, i fins ara no havia estat permesa.